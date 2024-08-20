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Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений - РИА Новости, 20.08.2024
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11:44 20.08.2024
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Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений - РИА Новости, 20.08.2024
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:44
2024-08-20T11:44
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей и военных делегаций, сообщило Минобороны России. Официальная делегация Минобороны под руководством Моисеева прибыла в Индию, где проведет протокольные мероприятия с командным составом индийских вооруженных сил и военно-морских сил, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения. "Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области. В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - говорится в сообщении. Пребывание делегации Минобороны в Индии продлится до 23 августа.
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Россия, Индия, Безопасность, ВМФ РФ
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений

Главком ВМФ Моисеев обсудит в Индии проведение учений и обмен визитами кораблей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГлавком ВМФ России адмирал Александр Моисеев
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей и военных делегаций, сообщило Минобороны России.
Официальная делегация Минобороны под руководством Моисеева прибыла в Индию, где проведет протокольные мероприятия с командным составом индийских вооруженных сил и военно-морских сил, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения.
"Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области. В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - говорится в сообщении.
Пребывание делегации Минобороны в Индии продлится до 23 августа.
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