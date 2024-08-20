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Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений - РИА Новости, 20.08.2024
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:44
2024-08-20T11:44
2024-08-20T11:44
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей и военных делегаций, сообщило Минобороны России. Официальная делегация Минобороны под руководством Моисеева прибыла в Индию, где проведет протокольные мероприятия с командным составом индийских вооруженных сил и военно-морских сил, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения. "Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области. В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - говорится в сообщении. Пребывание делегации Минобороны в Индии продлится до 23 августа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, безопасность, вмф рф
Россия, Индия, Безопасность, ВМФ РФ
Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений
Главком ВМФ Моисеев обсудит в Индии проведение учений и обмен визитами кораблей
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей и военных делегаций, сообщило Минобороны России.
Официальная делегация Минобороны под руководством Моисеева прибыла в Индию
, где проведет протокольные мероприятия с командным составом индийских вооруженных сил и военно-морских сил, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения.
"Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области. В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - говорится в сообщении.
Пребывание делегации Минобороны в Индии продлится до 23 августа.