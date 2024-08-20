https://ria.ru/20240820/flot-1967270288.html

Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений

Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений - РИА Новости, 20.08.2024

Главком ВМФ обсудит в Индии проведение учений

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:44

2024-08-20T11:44

2024-08-20T11:44

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев обсудит с индийскими коллегами вопросы проведения военно-морских учений и обмена визитами кораблей и военных делегаций, сообщило Минобороны России. Официальная делегация Минобороны под руководством Моисеева прибыла в Индию, где проведет протокольные мероприятия с командным составом индийских вооруженных сил и военно-морских сил, посетит предприятия военного кораблестроения, военно-морские базы и военно-морские учебные заведения. "Планируется, что в ходе деловых переговоров стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военно-морской области. В частности, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с обменами визитами кораблей и военных делегаций, проведения военно-морских учений и взаимодействия в сфере военного образования", - говорится в сообщении. Пребывание делегации Минобороны в Индии продлится до 23 августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, безопасность, вмф рф