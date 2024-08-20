Между Москвой и Вологдой могут запустить поезда "Финист"
Филимонов рассказал о планах по запуску "Финистов" между Москвой и Вологдой
Электропоезд ЭС104 "Финист". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Рассматривается возможность запуска поездов "Финист" между Вологдой и Москвой, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. На рабочей встрече шла речь о развитии транспортной инфраструктуры региона.
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"Обсудили планы по реконструкции аэропорта в областной столице, расширении до четырех полос федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" на участке от Ярославля до Вологды. Рассказал Роману Владимировичу и о перспективах развития основных туристических маршрутов Вологодчины и привлечении потенциальных инвесторов", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, врио губернатора региона сообщил министру транспорта РФ о реализации проекта по строительству малого транспортного кольца Вологды, дополнительном приобретении подвижного состава и ремонте инфраструктуры городского электрического транспорта в Череповце.
"Глава региона также отметил, что сейчас рассматривается возможность запуска скоростных поездов "Финист" из Вологды в Москву и обратно", - говорится в сообщении.
"Финист" - это аналог электропоезда "Ласточка", созданный полностью из российских комплектующих. Выпускает его завод "Уральские локомотивы", подконтрольный группе "Синара". "Ласточки" завод выпускал в сотрудничестве с немецким концерном Siemens, который заявил об уходе из России.
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