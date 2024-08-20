https://ria.ru/20240820/finist-1967365275.html

Между Москвой и Вологдой могут запустить поезда "Финист"

Между Москвой и Вологдой могут запустить поезда "Финист" - РИА Новости, 20.08.2024

Между Москвой и Вологдой могут запустить поезда "Финист"

Рассматривается возможность запуска поездов "Финист" между Вологдой и Москвой, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:37

2024-08-20T16:37

2024-08-20T16:37

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россия

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георгий филимонов

роман старовойт

уральские локомотивы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Рассматривается возможность запуска поездов "Финист" между Вологдой и Москвой, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. На рабочей встрече шла речь о развитии транспортной инфраструктуры региона. "Обсудили планы по реконструкции аэропорта в областной столице, расширении до четырех полос федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" на участке от Ярославля до Вологды. Рассказал Роману Владимировичу и о перспективах развития основных туристических маршрутов Вологодчины и привлечении потенциальных инвесторов", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, врио губернатора региона сообщил министру транспорта РФ о реализации проекта по строительству малого транспортного кольца Вологды, дополнительном приобретении подвижного состава и ремонте инфраструктуры городского электрического транспорта в Череповце. "Глава региона также отметил, что сейчас рассматривается возможность запуска скоростных поездов "Финист" из Вологды в Москву и обратно", - говорится в сообщении. "Финист" - это аналог электропоезда "Ласточка", созданный полностью из российских комплектующих. Выпускает его завод "Уральские локомотивы", подконтрольный группе "Синара". "Ласточки" завод выпускал в сотрудничестве с немецким концерном Siemens, который заявил об уходе из России.

https://ria.ru/20240112/lastochka-1920937736.html

https://ria.ru/20220830/allegro-1813236767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вологда, россия, москва, георгий филимонов, роман старовойт, уральские локомотивы, siemens