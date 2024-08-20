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Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу - РИА Новости, 20.08.2024

Трое фигурантов дела Абызова вышли на свободу

Трое фигурантов дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова отбыли свое наказание и вышли на свободу, рассказал РИА Новости адвокат Абызова... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:05

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открытое правительство

дело экс-министра абызова

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Трое фигурантов дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова отбыли свое наказание и вышли на свободу, рассказал РИА Новости адвокат Абызова Александр Аснис. "Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказания. Находящиеся под домашним арестом Заяц и Серебренников также освобождены", - сказал собеседник агентства. Приговор Преображенского суда Москвы пока в законную силу не вступил, жалобы защиты на него сейчас рассматриваются в Мосгорсуде. Аснис пояснил, что осужденные на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом, срок их наказания также истек. По его словам, занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" и осужденная на 8 лет Фрайденберг вышла на свободу 25 июля и улетела в Новосибирск, где попала в больницу, в связи с этим Мосгорсуд во вторник отложил рассмотрение апелляционных жалоб на 29 августа. Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.

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https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

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происшествия, москва, новосибирск, михаил абызов, московский городской суд, открытое правительство, дело экс-министра абызова