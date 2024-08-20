https://ria.ru/20240820/farmatsevtika-1967201193.html

Мария Багреева: оборот фармацевтической отрасли столицы вырос на 20% за год

Мария Багреева: оборот фармацевтической отрасли столицы вырос на 20% за год - РИА Новости, 20.08.2024

Мария Багреева: оборот фармацевтической отрасли столицы вырос на 20% за год

Оборот столичной фармацевтической промышленности в первом полугодии 2024 года достиг 242,2 миллиарда рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 20,2% к РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:15

2024-08-20T09:15

2024-08-20T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 20 августа - РИА Новости. Оборот столичной фармацевтической промышленности в первом полугодии 2024 года достиг 242,2 миллиарда рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 20,2% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Фармацевтическое производство является одной из лидирующих отраслей московской промышленности – на него приходится более 7% оборота неэнергетического сектора обрабатывающих производств столицы. Московские фармкомпании в условиях импортозамещения расширяют производство, увеличивают выпуск лекарственных товаров, в том числе тех, которые могут составить конкуренцию импортным. В январе-июне 2024 года оборот столичной фарминдустрии вырос более чем на 20% и составил свыше 242 миллиардов рублей. По итогам первого полугодия 2024 года доля Москвы в общем обороте российских фармпроизводителей составила почти треть", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.По ее словам, 187,3 миллиарда рублей – свыше 77% оборота отрасли – приходится на производителей лекарственных препаратов и материалов, используемых в медицине и ветеринарии, что на 18,8% больше показателя прошлого года. Кроме того, почти 55 миллиардов рублей (порядка 23%) заработали производители фармацевтических субстанций, увеличив показатель первого полугодия 2023 года на 25,5%, добавила она.В пресс-релизе отмечается, что примерно 90% оборота фармацевтической индустрии Москвы формируют крупный и средний бизнес, причем за первые шесть месяцев 2024 года он составил 215,3 миллиарда рублей, нарастив 31,2% относительно прошлого года."Фармацевтическая отрасль в Москве устойчиво растет на протяжении длительного времени. Так, за пять лет выпуск лекарств и медизделий в столице увеличился в 3,7 раза. Сегодня действуют более 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий, активно ведутся научные исследования и разработки. Эти компании вносят значительный вклад в увеличение доли отечественных препаратов на внутреннем рынке, что способствует укреплению суверенитета в этой сфере", – обратил внимание заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Для развития столичной фарминдустрии действует комплекс мер поддержки. В сообщении отмечается, что на фармацевтических производителей приходится половина из 22 заключенных городом офсетных контрактов, в рамках которых город закупает у производителей товары и услуги. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что офсетные контракты способствуют развитию фармацевтической отрасли Москвы.

https://ria.ru/20240819/bagreeva-1966947029.html

https://ria.ru/20240808/moskva-1964795467.html

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москва, мария багреева