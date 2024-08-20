https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967351427.html

Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки

Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки - РИА Новости, 20.08.2024

Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки

Более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:49

2024-08-20T15:49

2024-08-20T15:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

рыльск

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки, сообщило МЧС РФ. "В Курской области сотрудники МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь. За минувшие сутки из опасных районов убыли более 500 человек. Всего с начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 122 тысяч граждан", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, сейчас в 27 субъектах Российской Федерации работает 179 пунктов временного размещения, в них находятся около 10 тысяч человек, более 2,7 тысячи из них - дети. В МЧС подчеркнули, что 479 пунктов вместимостью более 41 тысячи человек готовы к приему в 56 субъектах России. Кроме того, за сутки ведомство приняло в работу более 3,5 тысяч заявлений на финансовую помощь. Произведены выплаты по 1 022 заявлениям на общую сумму более 15,3 миллиона рублей. "Всего за время ЧС в Курскую область прибыло порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов. Конвой МЧС России в город Рыльск доставил три тысячи продуктовых наборов. Продовольствие будут раздавать жителям, отказавшимся выехать в безопасные районы", - добавили в МЧС. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

курская область

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россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия