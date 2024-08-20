Рейтинг@Mail.ru
Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967351427.html
Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки
Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки - РИА Новости, 20.08.2024
Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки
Более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:49
2024-08-20T15:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рыльск
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250906_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_d3b985ddfa17042f2407a0d74653778c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки, сообщило МЧС РФ. "В Курской области сотрудники МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь. За минувшие сутки из опасных районов убыли более 500 человек. Всего с начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 122 тысяч граждан", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, сейчас в 27 субъектах Российской Федерации работает 179 пунктов временного размещения, в них находятся около 10 тысяч человек, более 2,7 тысячи из них - дети. В МЧС подчеркнули, что 479 пунктов вместимостью более 41 тысячи человек готовы к приему в 56 субъектах России. Кроме того, за сутки ведомство приняло в работу более 3,5 тысяч заявлений на финансовую помощь. Произведены выплаты по 1 022 заявлениям на общую сумму более 15,3 миллиона рублей. "Всего за время ЧС в Курскую область прибыло порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов. Конвой МЧС России в город Рыльск доставил три тысячи продуктовых наборов. Продовольствие будут раздавать жителям, отказавшимся выехать в безопасные районы", - добавили в МЧС. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
россия
курская область
рыльск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250906_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_c10d383760ef1239c615bc25cd9c068c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рыльск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки

МЧС: из приграничных районов Курской области выехали более 500 человек за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 500 человек выехали из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки, сообщило МЧС РФ.
"В Курской области сотрудники МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь. За минувшие сутки из опасных районов убыли более 500 человек. Всего с начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 122 тысяч граждан", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
По данным ведомства, сейчас в 27 субъектах Российской Федерации работает 179 пунктов временного размещения, в них находятся около 10 тысяч человек, более 2,7 тысячи из них - дети. В МЧС подчеркнули, что 479 пунктов вместимостью более 41 тысячи человек готовы к приему в 56 субъектах России. Кроме того, за сутки ведомство приняло в работу более 3,5 тысяч заявлений на финансовую помощь. Произведены выплаты по 1 022 заявлениям на общую сумму более 15,3 миллиона рублей.
"Всего за время ЧС в Курскую область прибыло порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов. Конвой МЧС России в город Рыльск доставил три тысячи продуктовых наборов. Продовольствие будут раздавать жителям, отказавшимся выехать в безопасные районы", - добавили в МЧС.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРыльскВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала