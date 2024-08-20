https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967281225.html

Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области

Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области

Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:25

2024-08-20T12:25

2024-08-20T12:33

специальная военная операция на украине

курская область

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей смирнов (политик)

единая россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967283394_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a44f568469b6138874a3a06a4cd195cd.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин посетил Курскую область с рабочей поездкой и обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел, дальнейшее взаимодействие по ряду направлений. "С первых дней республиканские волонтеры Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей. Мы всегда будем помнить, как геройски погибли наши ребята – Николай Ковалев и Давид Соколов", - написал Пушилин. В ходе поездки Пушилин и Смирнов посетили пункты временного размещения, пункт выдачи гуманитарной помощи, поблагодарили волонтеров Народного фронта и обсудили сотрудничество в штабе общественной поддержки "Единой России" Курской области. Сотрудники Народного фронта из ДНР Соколов и Ковалев погибли в Курской области в результате прямого попадания украинского снаряда в автомобиль. Вместе с ними в машине был руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

курская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей смирнов (политик) , единая россия, происшествия