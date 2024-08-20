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Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 20.08.2024 (обновлено: 12:33 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967281225.html
Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области
Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области
Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:25
2024-08-20T12:33
специальная военная операция на украине
курская область
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей смирнов (политик)
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин посетил Курскую область с рабочей поездкой и обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел, дальнейшее взаимодействие по ряду направлений. "С первых дней республиканские волонтеры Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей. Мы всегда будем помнить, как геройски погибли наши ребята – Николай Ковалев и Давид Соколов", - написал Пушилин. В ходе поездки Пушилин и Смирнов посетили пункты временного размещения, пункт выдачи гуманитарной помощи, поблагодарили волонтеров Народного фронта и обсудили сотрудничество в штабе общественной поддержки "Единой России" Курской области. Сотрудники Народного фронта из ДНР Соколов и Ковалев погибли в Курской области в результате прямого попадания украинского снаряда в автомобиль. Вместе с ними в машине был руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
курская область
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курская область, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей смирнов (политик) , единая россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, Происшествия
Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области

Пушилин: волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей курского приграничья

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramДенис Пушилин и Алексей Смирнов во время встречи с волонтёрами гуманитарного штаба Народного фронта
Денис Пушилин и Алексей Смирнов во время встречи с волонтёрами гуманитарного штаба Народного фронта - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Денис Пушилин и Алексей Смирнов во время встречи с волонтёрами гуманитарного штаба Народного фронта
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин посетил Курскую область с рабочей поездкой и обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел, дальнейшее взаимодействие по ряду направлений.
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14 августа, 19:32
"С первых дней республиканские волонтеры Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей. Мы всегда будем помнить, как геройски погибли наши ребята – Николай Ковалев и Давид Соколов", - написал Пушилин.
В ходе поездки Пушилин и Смирнов посетили пункты временного размещения, пункт выдачи гуманитарной помощи, поблагодарили волонтеров Народного фронта и обсудили сотрудничество в штабе общественной поддержки "Единой России" Курской области.
Сотрудники Народного фронта из ДНР Соколов и Ковалев погибли в Курской области в результате прямого попадания украинского снаряда в автомобиль. Вместе с ними в машине был руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияПроисшествия
 
 
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