Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей Курской области
Пушилин: волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 жителей курского приграничья
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramДенис Пушилин и Алексей Смирнов во время встречи с волонтёрами гуманитарного штаба Народного фронта
Денис Пушилин и Алексей Смирнов во время встречи с волонтёрами гуманитарного штаба Народного фронта
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Волонтеры из ДНР эвакуировали более 340 мирных жителей из обстреливаемых районов Курской области, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин посетил Курскую область с рабочей поездкой и обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым положение дел, дальнейшее взаимодействие по ряду направлений.
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"С первых дней республиканские волонтеры Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей. Мы всегда будем помнить, как геройски погибли наши ребята – Николай Ковалев и Давид Соколов", - написал Пушилин.
В ходе поездки Пушилин и Смирнов посетили пункты временного размещения, пункт выдачи гуманитарной помощи, поблагодарили волонтеров Народного фронта и обсудили сотрудничество в штабе общественной поддержки "Единой России" Курской области.
Сотрудники Народного фронта из ДНР Соколов и Ковалев погибли в Курской области в результате прямого попадания украинского снаряда в автомобиль. Вместе с ними в машине был руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.