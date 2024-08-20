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В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:21
2024-08-20T12:21
2024-08-20T13:54
общество
владимир якушев
единая россия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о дополнительных жилищных гарантиях бойцам СВО", - говорится в сообщении. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что документ предполагает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сейчас таким правом наделены бойцы, у которых есть трое и более детей. "При этом, например, в системе органов внутренних дел сотрудники, имеющие ребенка-инвалида, пользуются преимущественным правом на получение единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья перед принятыми на учет в том же году. Эта гарантия распространяется и на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции", - цитирует пресс-служба Якушева. Более того, он подчеркнул, что поддержка инициативы "Единой России" станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов. "Это также сблизит подходы к правилам жилищного обеспечения в различных силовых структурах", - приводят в пресс-службе слова врио секретаря Генсовета партии.
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общество, владимир якушев, единая россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
ЕР внесла в ГД проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о дополнительных жилищных гарантиях бойцам СВО", - говорится в сообщении.
Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что документ предполагает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сейчас таким правом наделены бойцы, у которых есть трое и более детей.
"При этом, например, в системе органов внутренних дел сотрудники, имеющие ребенка-инвалида, пользуются преимущественным правом на получение единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья перед принятыми на учет в том же году. Эта гарантия распространяется и на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции", - цитирует пресс-служба Якушева.
Более того, он подчеркнул, что поддержка инициативы "Единой России" станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.
"Это также сблизит подходы к правилам жилищного обеспечения в различных силовых структурах", - приводят в пресс-службе слова врио секретаря Генсовета партии.