Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 20.08.2024 (обновлено: 13:54 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/er-1967280069.html
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:21
2024-08-20T13:54
общество
владимир якушев
единая россия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о дополнительных жилищных гарантиях бойцам СВО", - говорится в сообщении. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что документ предполагает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сейчас таким правом наделены бойцы, у которых есть трое и более детей. "При этом, например, в системе органов внутренних дел сотрудники, имеющие ребенка-инвалида, пользуются преимущественным правом на получение единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья перед принятыми на учет в том же году. Эта гарантия распространяется и на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции", - цитирует пресс-служба Якушева. Более того, он подчеркнул, что поддержка инициативы "Единой России" станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов. "Это также сблизит подходы к правилам жилищного обеспечения в различных силовых структурах", - приводят в пресс-службе слова врио секретаря Генсовета партии.
https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html
https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир якушев, единая россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО

ЕР внесла в ГД проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО, которые предполагают внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о дополнительных жилищных гарантиях бойцам СВО", - говорится в сообщении.
Руководитель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
1 июня, 15:43
Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что документ предполагает внеочередное право на получение жилья военнослужащими, которые воспитывают ребенка-инвалида, сейчас таким правом наделены бойцы, у которых есть трое и более детей.
"При этом, например, в системе органов внутренних дел сотрудники, имеющие ребенка-инвалида, пользуются преимущественным правом на получение единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья перед принятыми на учет в том же году. Эта гарантия распространяется и на сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции", - цитирует пресс-служба Якушева.
Более того, он подчеркнул, что поддержка инициативы "Единой России" станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.
"Это также сблизит подходы к правилам жилищного обеспечения в различных силовых структурах", - приводят в пресс-службе слова врио секретаря Генсовета партии.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Детям-инвалидам погибших бойцов могут начать начислять две пенсии
21 февраля, 12:30
 
ОбществоВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала