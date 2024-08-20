https://ria.ru/20240820/elbrus-1967285919.html
На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона
На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона - РИА Новости, 20.08.2024
На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона
Доставку медикаментов с помощью дрона успешно протестировали на Эльбрусе, сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:39
2024-08-20T12:39
2024-08-20T12:39
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Доставку медикаментов с помощью дрона успешно протестировали на Эльбрусе, сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.. "На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона. Авиабеспилотник, подключенный к "ЭРА-ГЛОНАСС", впервые доставил лекарства и промониторил маршрут восхождения туристической группы", – говорится в сообщении. В рамках экспедиции на беспилотник был установлен мини-трекер, подключенный к госинформсистеме. Таким образом, отслеживание дрона шло беспрерывно на протяжении всего маршрута до пика Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря. БПЛА доставил медикаменты гораздо быстрее, чем человек. Также он предоставлял оперативную информацию об обстановке по пути следования группы, указывается в сообщении. "В дополнение к туристическим трекерам с кнопкой SOS, подключенным к "ЭРА-ГЛОНАСС" и передающим координаты экстренным службам, такое решение может помочь быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, получении травм", – добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
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эльбрус, россия, эра-глонасс
Эльбрус, Россия, ЭРА-ГЛОНАСС
На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона
Минтранс: доставку медикаментов с помощью дрона протестировали на Эльбрусе
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Доставку медикаментов с помощью дрона успешно протестировали на Эльбрусе, сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале
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"На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона. Авиабеспилотник, подключенный к "ЭРА-ГЛОНАСС", впервые доставил лекарства и промониторил маршрут восхождения туристической группы", – говорится в сообщении.
В рамках экспедиции на беспилотник был установлен мини-трекер, подключенный к госинформсистеме. Таким образом, отслеживание дрона шло беспрерывно на протяжении всего маршрута до пика Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря. БПЛА доставил медикаменты гораздо быстрее, чем человек. Также он предоставлял оперативную информацию об обстановке по пути следования группы, указывается в сообщении.
"В дополнение к туристическим трекерам с кнопкой SOS, подключенным к "ЭРА-ГЛОНАСС" и передающим координаты экстренным службам, такое решение может помочь быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, получении травм", – добавили в Минтрансе.