https://ria.ru/20240820/ekipazhi-1967244242.html

Экипажи МКС планируют устранить утечку на станции

Экипажи МКС планируют устранить утечку на станции - РИА Новости, 20.08.2024

Экипажи МКС планируют устранить утечку на станции

Российский космонавт Иван Вагнер сообщил журналистам, что в числе основных приоритетов экипажей на МКС - полностью устранить на станции утечку. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:52

2024-08-20T09:52

2024-08-20T09:52

космос - риа наука

земля

иван вагнер

алексей овчинин

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер сообщил журналистам, что в числе основных приоритетов экипажей на МКС - полностью устранить на станции утечку. "Я думаю, будет дополнительная какая-то работа. Конечно, хочется разобраться и с нашей утечкой, но это такой вопрос длительный", - сказал он. По его словам, в этот раз у экипажа будет позывной "Бурлак". Командир экипажа Алексей Овчинин, в свою очередь, отметил, что не только хочет, чтобы программа полёта была выполнена полностью и качественно, но и надеется отработать какие-либо дополнительные задачи, которых пока нет в программе. Комплексные экзаменационные тренировки начались у основного и дублирующего экипажей миссии МКС-72 во вторник. В основной экипаж входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт Дональд Петтит. В дублирующем экипаже россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом. Полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток. В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали. После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении. В конце 2023 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что российские космонавты на борту МКС регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле.

https://ria.ru/20230914/soyuz-1896339376.html

https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934777272.html

https://ria.ru/20240820/ekipazhi-1967233368.html

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космос - риа наука, земля, иван вагнер, алексей овчинин