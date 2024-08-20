Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26"
Основной и дублирующий экипажи МКС-72 приступили к экзаменационным тренировкам
Звездный городок. Архивное фото
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг – РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи миссии МКС-72, которая отправится в сентябре на Международную космическую станцию, приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
В основной экипаж корабля "Союз МС-26", который 11 сентября отправится к МКС, входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.
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Как уточнили в ЦПК, во вторник основной экипаж будет сдавать экзамены на тренажерах российского сегмента МКС, а дублирующий - на тренажере корабля "Союз МС". В среду основной экипаж продемонстрирует свои знания по работе на корабле, а дублирующий – на российском сегменте станции.
Как ожидается, после сдачи экзаменов межведомственная комиссия примет решение рекомендовать экипажи к продолжению предполётной подготовки на Байконуре, после чего космонавты и астронавты отправятся на космодром.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток.
Сейчас на МКС находятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также Александр Гребёнкин, американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Через несколько дней после прибытия "Союза МС-26" Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.
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