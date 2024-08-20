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Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26" - РИА Новости, 20.08.2024
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08:40 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ekipazhi-1967233368.html
Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26"
Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26" - РИА Новости, 20.08.2024
Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26"
Основной и дублирующий экипажи миссии МКС-72, которая отправится в сентябре на Международную космическую станцию, приступили к экзаменационным комплексным... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:40
2024-08-20T08:40
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иван вагнер
олег кононенко
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг – РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи миссии МКС-72, которая отправится в сентябре на Международную космическую станцию, приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. В основной экипаж корабля "Союз МС-26", который 11 сентября отправится к МКС, входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом. Как уточнили в ЦПК, во вторник основной экипаж будет сдавать экзамены на тренажерах российского сегмента МКС, а дублирующий - на тренажере корабля "Союз МС". В среду основной экипаж продемонстрирует свои знания по работе на корабле, а дублирующий – на российском сегменте станции. Как ожидается, после сдачи экзаменов межведомственная комиссия примет решение рекомендовать экипажи к продолжению предполётной подготовки на Байконуре, после чего космонавты и астронавты отправятся на космодром. Ранее "Роскосмос" сообщил, что полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток. Сейчас на МКС находятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также Александр Гребёнкин, американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Через несколько дней после прибытия "Союза МС-26" Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.
https://ria.ru/20230914/soyuz-1896339376.html
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космос - риа наука, сша, байконур (город), земля, алексей овчинин, иван вагнер, олег кононенко, центр подготовки космонавтов, роскосмос
Космос - РИА Наука, США, Байконур (город), Земля, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Олег Кононенко, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос
Экзамены начались у экипажей космического корабля "Союз МС-26"

Основной и дублирующий экипажи МКС-72 приступили к экзаменационным тренировкам

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЗвездный городок
Звездный городок - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Александр Моклецов
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг – РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи миссии МКС-72, которая отправится в сентябре на Международную космическую станцию, приступили к экзаменационным комплексным тренировкам, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
В основной экипаж корабля "Союз МС-26", который 11 сентября отправится к МКС, входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом.
Члены основного экипажа корабля Союз МС-24 астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и космонавт Роскосмоса Николай Чуб - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"
14 сентября 2023, 15:26
Как уточнили в ЦПК, во вторник основной экипаж будет сдавать экзамены на тренажерах российского сегмента МКС, а дублирующий - на тренажере корабля "Союз МС". В среду основной экипаж продемонстрирует свои знания по работе на корабле, а дублирующий – на российском сегменте станции.
Как ожидается, после сдачи экзаменов межведомственная комиссия примет решение рекомендовать экипажи к продолжению предполётной подготовки на Байконуре, после чего космонавты и астронавты отправятся на космодром.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток.
Сейчас на МКС находятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также Александр Гребёнкин, американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Через несколько дней после прибытия "Союза МС-26" Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Экипаж корабля "Союз МС-25" продолжит подготовку к старту
21 марта, 18:39
 
Космос - РИА НаукаСШАБайконур (город)ЗемляАлексей ОвчининИван ВагнерОлег КононенкоЦентр подготовки космонавтовРоскосмос
 
 
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