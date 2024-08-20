https://ria.ru/20240820/efimov-1967201028.html

Ефимов: новые корпуса столичной онкобольницы №62 готовы более чем на 60%

Ефимов: новые корпуса столичной онкобольницы №62 готовы более чем на 60% - РИА Новости, 20.08.2024

Ефимов: новые корпуса столичной онкобольницы №62 готовы более чем на 60%

Строительство двух новых корпусов городской онкологической больницы №62 в Сколково завершено более чем на 60%, при этом полное окончание работ запланировано на... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:08

2024-08-20T10:08

2024-08-20T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 августа - РИА Новости. Строительство двух новых корпусов городской онкологической больницы №62 в Сколково завершено более чем на 60%, при этом полное окончание работ запланировано на 2025 год, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Уникальный медицинский объект состоит из двух корпусов: амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного. Они позволят обеспечить все виды онкологической помощи жителям столицы. На площадке уже закончены монолитные и кровельные работы, выполняется устройство фасада на операционно-реанимационном корпусе. Готовность объекта составляет более чем 60%. Завершить строительство планируется в следующем году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В части амбулаторно-стационарного корпуса откроется центр амбулаторной помощи онкобольным, центр опухолей костей и мягких тканей, отделения лучевой, функциональной и эндоскопической диагностики, дневной стационар химиотерапии, кабинет трансфузиологии и учебные аудитории, а также центр лекарственной терапии, следует из сообщения.В пресс-релизе также отмечается, что операционно-реанимационный корпус оборудуют современными операционными комнатами, отделением реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, в нем будут находиться лаборатория патоморфологии, онкогенетики и онкоцитологии, стационар кратковременного пребывания и аптека."Сейчас продолжаются работы по устройству надземного перехода между корпусами, монтаж внутренних инженерных сетей, а также отделка помещений", – обратил внимание глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

https://ria.ru/20240819/efimov-1967046294.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы