https://ria.ru/20240820/efimov-1967200706.html
Ефимов: в Москве с начала года назначили инвесторов девяти проектов КРТ
Ефимов: в Москве с начала года назначили инвесторов девяти проектов КРТ - РИА Новости, 20.08.2024
Ефимов: в Москве с начала года назначили инвесторов девяти проектов КРТ
Власти Москвы в январе-июле 2024 года определили по итогам торгов инвесторов девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в шести административных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:08
2024-08-20T09:08
2024-08-20T09:08
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 августа - РИА Новости. Власти Москвы в январе-июле 2024 года определили по итогам торгов инвесторов девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в шести административных округах города, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Поступления в городской бюджет по договорам о реализации девяти проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе-июле, составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах и на площади почти 112 гектаров возведут более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты превысят 546 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13 миллиардов рублей. В итоге создадут свыше 38 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он подчеркнул, что благодаря проектам КРТ компании получают возможность реализовать проекты в "старой" Москве, а в экономику города привлекаются дополнительные инвестиции.В пресс-релизе отмечается, что инвесторы реорганизуют части бывших промышленных зон "Тушино", "Грайвороново", "Малино", "Карачарово", а также неэффективные участки в Полесском проезде и на улице Староволынской. Кроме того, редевелопменту подлежат территории на пересечении проспекта Мира с улицей Бажова и Будайским проездом, на Дмитровском шоссе и на 64-м километре МКАД на пересечении с Таллинской улицей.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что на площадках планируется построить более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для реновации, а еще более 1,5 миллиона "квадратов" отведено под производства, общественно-деловые и административные объекты."В новых кварталах появятся школы и детские сады, медицинские и образовательные учреждения, в рамках благоустройства разместят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение. Также здесь построят новые дороги и проезды, обустроят пешеходные переходы и бульвары", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240819/efimov-1967046294.html
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максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 20 августа - РИА Новости. Власти Москвы в январе-июле 2024 года определили по итогам торгов инвесторов девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в шести административных округах города, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Поступления в городской бюджет по договорам о реализации девяти проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе-июле, составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах и на площади почти 112 гектаров возведут более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты превысят 546 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13 миллиардов рублей. В итоге создадут свыше 38 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он подчеркнул, что благодаря проектам КРТ компании получают возможность реализовать проекты в "старой" Москве, а в экономику города привлекаются дополнительные инвестиции.
В пресс-релизе отмечается, что инвесторы реорганизуют части бывших промышленных зон "Тушино", "Грайвороново", "Малино", "Карачарово", а также неэффективные участки в Полесском проезде и на улице Староволынской. Кроме того, редевелопменту подлежат территории на пересечении проспекта Мира с улицей Бажова и Будайским проездом, на Дмитровском шоссе и на 64-м километре МКАД на пересечении с Таллинской улицей.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
обратил внимание, что на площадках планируется построить более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для реновации, а еще более 1,5 миллиона "квадратов" отведено под производства, общественно-деловые и административные объекты.
"В новых кварталах появятся школы и детские сады, медицинские и образовательные учреждения, в рамках благоустройства разместят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение. Также здесь построят новые дороги и проезды, обустроят пешеходные переходы и бульвары", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.