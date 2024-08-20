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В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной - РИА Новости, 20.08.2024
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
Три человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком с полуприцепом-цистерной, в котором было топливо, на трассе в Неклиновском районе Ростовской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:27
2024-08-20T18:27
2024-08-20T18:27
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком с полуприцепом-цистерной, в котором было топливо, на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Авария произошла во вторник днем на 106-м километре автодороги "Новороссия". Водитель автомобиля Datsun при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком DAF с полуприцепом-цистерной. После столкновения Datsun съехал на правую обочину. "В результате ДТП водитель Datsun и два пассажира данного автомобиля 1990 и 2021 годов рождения погибли", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, в цистерне было топливо, разлива не произошло.
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происшествия, неклиновский район, ростовская область, россия, дтп
Происшествия, Неклиновский район, Ростовская область, Россия, ДТП
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
Три человека погибли в ДТП с и иномаркой и грузовиком на трассе под Ростовом