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В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной - РИА Новости, 20.08.2024
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18:27 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/dtp-1967396821.html
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной - РИА Новости, 20.08.2024
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной
Три человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком с полуприцепом-цистерной, в котором было топливо, на трассе в Неклиновском районе Ростовской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:27
2024-08-20T18:27
происшествия
неклиновский район
ростовская область
россия
дтп
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком с полуприцепом-цистерной, в котором было топливо, на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Авария произошла во вторник днем на 106-м километре автодороги "Новороссия". Водитель автомобиля Datsun при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком DAF с полуприцепом-цистерной. После столкновения Datsun съехал на правую обочину. "В результате ДТП водитель Datsun и два пассажира данного автомобиля 1990 и 2021 годов рождения погибли", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, в цистерне было топливо, разлива не произошло.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935641496.html
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происшествия, неклиновский район, ростовская область, россия, дтп
Происшествия, Неклиновский район, Ростовская область, Россия, ДТП
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с цистерной

Три человека погибли в ДТП с и иномаркой и грузовиком на трассе под Ростовом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком с полуприцепом-цистерной, в котором было топливо, на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
Авария произошла во вторник днем на 106-м километре автодороги "Новороссия". Водитель автомобиля Datsun при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком DAF с полуприцепом-цистерной. После столкновения Datsun съехал на правую обочину.
"В результате ДТП водитель Datsun и два пассажира данного автомобиля 1990 и 2021 годов рождения погибли", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, в цистерне было топливо, разлива не произошло.
Место ДТП, где произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Ростовской области столкнулись бензовоз, фура и легковушка
25 марта, 13:18
 
ПроисшествияНеклиновский районРостовская областьРоссияДТП
 
 
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