https://ria.ru/20240820/dtp-1967350201.html

Житель Калининградской области, пострадавший в Литве, остается в больнице

Житель Калининградской области, пострадавший в Литве, остается в больнице - РИА Новости, 20.08.2024

Житель Калининградской области, пострадавший в Литве, остается в больнице

Житель Калининградской области, оказавшийся в числе пострадавших в аварии с автобусом в Литве, остается в литовском медучреждении, он поддерживает связь с... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:45

2024-08-20T15:45

2024-08-20T15:45

сергей белов

калининградская область

литва

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Житель Калининградской области, оказавшийся в числе пострадавших в аварии с автобусом в Литве, остается в литовском медучреждении, он поддерживает связь с родственниками и российскими дипломатами, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов. Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 были доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу. Посольство РФ в Вильнюсе впоследствии информировало о том, что пятеро россиян, пострадавших в ДТП, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях. Российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам. "Пятеро пострадавших граждан России находится сейчас в разных больницах. Один из них – житель Калининградской области... Он пока остается там и поддерживает связь со своими родственниками, а также с дипкорпусом", – сказал Белов. Он не уточнил, где проживают остальные пострадавшие россияне. По данным областного управления МЧС РФ, среди пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Литве, находились 20 россиян, в том числе трое жителей Калининградской области. Ранее Белов рассказывал РИА Новости, что двое жителей региона, пострадавших в ДТП в Литве и вернувшихся в Калининградскую область при содействии российских дипломатов, проходят дома амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

калининградская область

литва

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сергей белов, калининградская область, литва, в мире