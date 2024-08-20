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В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка - РИА Новости, 20.08.2024
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13:39 20.08.2024 (обновлено: 13:42 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/dtp-1967306324.html
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка - РИА Новости, 20.08.2024
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка
Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:39
2024-08-20T13:42
происшествия
энгельс
саратов
советский
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в правоохранительных органах. "По предварительным данным, в 10.10 (9.10 мск) у дома 75 по улице Советской города Энгельса произошло столкновение автомашины Volvo и "Газель Next". В результате ДТП водитель автомашины "Газель" и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются", - заявили журналистам в пресс-службе районного отдела ГИБДД. Прокуратура области в своем Telegram-канале отмечает, что, предварительно, в ДТП попал микроавтобус, следовавший по маршруту №25, а пострадавшие пассажиры ехали в маршрутке, их госпитализировали. Ведомство взяла на контроль ход проверки по факту автоаварии. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
энгельс
саратов
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происшествия, энгельс, саратов, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Саратов, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка

В Энгельсе столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали пять человек

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП в Энгельсе
ДТП в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП в Энгельсе
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в 10.10 (9.10 мск) у дома 75 по улице Советской города Энгельса произошло столкновение автомашины Volvo и "Газель Next". В результате ДТП водитель автомашины "Газель" и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются", - заявили журналистам в пресс-службе районного отдела ГИБДД.
Прокуратура области в своем Telegram-канале отмечает, что, предварительно, в ДТП попал микроавтобус, следовавший по маршруту №25, а пострадавшие пассажиры ехали в маршрутке, их госпитализировали. Ведомство взяла на контроль ход проверки по факту автоаварии.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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ПроисшествияЭнгельсСаратовСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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