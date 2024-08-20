https://ria.ru/20240820/dtp-1967306324.html

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка - РИА Новости, 20.08.2024

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка

Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:39

2024-08-20T13:39

2024-08-20T13:42

происшествия

энгельс

саратов

советский

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщили в правоохранительных органах. "По предварительным данным, в 10.10 (9.10 мск) у дома 75 по улице Советской города Энгельса произошло столкновение автомашины Volvo и "Газель Next". В результате ДТП водитель автомашины "Газель" и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются", - заявили журналистам в пресс-службе районного отдела ГИБДД. Прокуратура области в своем Telegram-канале отмечает, что, предварительно, в ДТП попал микроавтобус, следовавший по маршруту №25, а пострадавшие пассажиры ехали в маршрутке, их госпитализировали. Ведомство взяла на контроль ход проверки по факту автоаварии. Областное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

энгельс

саратов

советский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратов, советский , следственный комитет россии (ск рф)