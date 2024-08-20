https://ria.ru/20240820/domodedovo-1967305425.html
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром - РИА Новости, 20.08.2024
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
Пассажир, который накануне самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон московского аэропорта "Домодедово", не повлиял на регулярность полетов,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:37
2024-08-20T13:37
2024-08-20T14:01
происшествия
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пассажир, который накануне самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон московского аэропорта "Домодедово", не повлиял на регулярность полетов, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани. Ранее, 19 августа, пассажир, опоздавший на рейс, самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон аэропорта, уточнила она. Telegram-канал "Авиаторщина" сообщал, что пассажир авиакомпании "Сибирь" (S7) опоздал на посадку и залез в багажный отсек самолета, но перепутал рейс. "Служба авиационной безопасности аэропорта "Домодедово" задержала пассажира, нарушившего нормы транспортной и авиационной безопасности, и передала правоохранительным органам. На регулярность полетов случай не повлиял", - сказала представитель аэропорта
https://ria.ru/20240526/pulkovo-1948491044.html
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происшествия, домодедово (аэропорт), s7 airlines
Происшествия, Домодедово (аэропорт), S7 Airlines
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
Случай с пассажиром, вышедшим на перрон "Домодедово", не повлиял на полеты