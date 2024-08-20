Рейтинг@Mail.ru
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 20.08.2024 (обновлено: 14:01 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/domodedovo-1967305425.html
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром - РИА Новости, 20.08.2024
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
Пассажир, который накануне самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон московского аэропорта "Домодедово", не повлиял на регулярность полетов,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:37
2024-08-20T14:01
происшествия
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/72/1555147232_0:0:2331:1311_1920x0_80_0_0_ad43e012d80a2cfa371ec66178b5d545.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пассажир, который накануне самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон московского аэропорта "Домодедово", не повлиял на регулярность полетов, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани. Ранее, 19 августа, пассажир, опоздавший на рейс, самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон аэропорта, уточнила она. Telegram-канал "Авиаторщина" сообщал, что пассажир авиакомпании "Сибирь" (S7) опоздал на посадку и залез в багажный отсек самолета, но перепутал рейс. "Служба авиационной безопасности аэропорта "Домодедово" задержала пассажира, нарушившего нормы транспортной и авиационной безопасности, и передала правоохранительным органам. На регулярность полетов случай не повлиял", - сказала представитель аэропорта
https://ria.ru/20240526/pulkovo-1948491044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/72/1555147232_88:0:2331:1682_1920x0_80_0_0_52ec27708e95e0aa88932014e2675c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, домодедово (аэропорт), s7 airlines
Происшествия, Домодедово (аэропорт), S7 Airlines
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром

Случай с пассажиром, вышедшим на перрон "Домодедово", не повлиял на полеты

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пассажир, который накануне самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон московского аэропорта "Домодедово", не повлиял на регулярность полетов, рассказала РИА Новости представитель воздушной гавани.
Ранее, 19 августа, пассажир, опоздавший на рейс, самовольно покинул пассажирский терминал и вышел на перрон аэропорта, уточнила она. Telegram-канал "Авиаторщина" сообщал, что пассажир авиакомпании "Сибирь" (S7) опоздал на посадку и залез в багажный отсек самолета, но перепутал рейс.
«
"Служба авиационной безопасности аэропорта "Домодедово" задержала пассажира, нарушившего нормы транспортной и авиационной безопасности, и передала правоохранительным органам. На регулярность полетов случай не повлиял", - сказала представитель аэропорта
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле
26 мая, 20:41
 
ПроисшествияДомодедово (аэропорт)S7 Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала