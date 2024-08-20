Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей из приграничья в "Артеке"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Триста школьников из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в "Артек" осенью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем утреннем обращении в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков рассказал о том, что министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял решение: детей из приграничных территорий Белгородской области в начале сентября отправить на отдых в МДЦ "Артек". Места выделены дополнительно к региональной квоте.
"Спасибо большое нашему министру за внимание, за небезразличие к нашим трудностям и помощь нашим детям, которые оказались в очень сложных прифронтовых условиях. Нам эта помощь очень нужна и очень важна", - отметил белгородский губернатор. Тематическая смена "КЛАССная тема" откроется на побережье Чёрного моря 1 сентября. Дети будут оздоравливаться в Международном детском центре "Артек" 21 день.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чтобы получить путёвку, школьники вместе с родителями регистрировались в АИС "Артек", где размещали свои грамоты, дипломы, сертификаты в личных кабинетах. Затем АИС проанализировала социальную значимость достижений каждого школьника: в науке, образовании, спорте и творческих конкурсах. По результатам конкурсного отбора были определены 300 учащихся из Белгородской области.
Ранее при поддержке правительства РФ 250 белгородских детей в этом году отдыхали на первой летней смене в МДЦ "Артек". Тематическая смена "Сто лет дорогой детства" была посвящена юбилею международного детского центра. На берегу Черного моря смогли отдохнуть ребята из Грайворонского и Шебекинского городских округов, а также Белгородского района и города Белгорода. Это те дети, которые сейчас живут в приграничье и страдают от ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. В том числе в "Артеке" отдохнули и 30 детей из разрушенного в Белгороде дома на Щорса 55а.