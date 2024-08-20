https://ria.ru/20240820/deti-1967293031.html

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей из приграничья в "Артеке"

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей из приграничья в "Артеке" - РИА Новости, 20.08.2024

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей из приграничья в "Артеке"

Триста школьников из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в "Артек" осенью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:04

2024-08-20T13:04

2024-08-20T13:04

белгородская область

черное море

белгород

вячеслав гладков

сергей кравцов

артек

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Триста школьников из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в "Артек" осенью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем утреннем обращении в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков рассказал о том, что министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял решение: детей из приграничных территорий Белгородской области в начале сентября отправить на отдых в МДЦ "Артек". Места выделены дополнительно к региональной квоте. "Спасибо большое нашему министру за внимание, за небезразличие к нашим трудностям и помощь нашим детям, которые оказались в очень сложных прифронтовых условиях. Нам эта помощь очень нужна и очень важна", - отметил белгородский губернатор. Тематическая смена "КЛАССная тема" откроется на побережье Чёрного моря 1 сентября. Дети будут оздоравливаться в Международном детском центре "Артек" 21 день. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чтобы получить путёвку, школьники вместе с родителями регистрировались в АИС "Артек", где размещали свои грамоты, дипломы, сертификаты в личных кабинетах. Затем АИС проанализировала социальную значимость достижений каждого школьника: в науке, образовании, спорте и творческих конкурсах. По результатам конкурсного отбора были определены 300 учащихся из Белгородской области. Ранее при поддержке правительства РФ 250 белгородских детей в этом году отдыхали на первой летней смене в МДЦ "Артек". Тематическая смена "Сто лет дорогой детства" была посвящена юбилею международного детского центра. На берегу Черного моря смогли отдохнуть ребята из Грайворонского и Шебекинского городских округов, а также Белгородского района и города Белгорода. Это те дети, которые сейчас живут в приграничье и страдают от ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. В том числе в "Артеке" отдохнули и 30 детей из разрушенного в Белгороде дома на Щорса 55а.

https://ria.ru/20240626/shkolniki-1955691743.html

https://ria.ru/20240805/kompensatsija-1964142855.html

черное море

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черное море, белгород, вячеслав гладков, сергей кравцов, артек