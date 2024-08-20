Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/desantniki-1967220049.html
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.08.2024
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:10
2024-08-20T05:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908317339_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f0d5054ce8711edcfabb0046ba34943a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения. В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, был поражен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и уничтожено большое количество украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях. Расчёты гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области. Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп в островной зоне дельты Днепра.
https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908317339_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_e47344182a2db3540c2b26a69d7bce5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном

Ульяновские десантники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения. В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, был поражен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и уничтожено большое количество украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду
19 августа, 22:35
После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
Расчёты гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области.
Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп в островной зоне дельты Днепра.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье
19 августа, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала