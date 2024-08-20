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Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.08.2024
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:10
2024-08-20T05:10
2024-08-20T05:10
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения. В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, был поражен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и уничтожено большое количество украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях. Расчёты гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области. Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп в островной зоне дельты Днепра.
https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Ульяновские десантники уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения. В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ
, был поражен пункт временной дислокации ВСУ
с личным составом и уничтожено большое количество украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве.
После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
Расчёты гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области.
Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп в островной зоне дельты Днепра.