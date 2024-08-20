Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили замаскированную гаубицу США М777 на Херсонском направлении
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Подразделение артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр", в котором служит доброволец с Кубы, с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожило на правом берегу Днепра на херсонском направлении замаскированную американскую гаубицу украинской армии М777, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
"Засекли гаубицу три семерки… То есть они очень-очень-очень долго скрывались. В течение дня их было практически не заметно. Мы думали, что это уже, может, макет, или что. Противник начал вести огонь. И тем самым (выдал себя и) мы их засекли… (Обнаружили) с помощью этого дрона ("Сибирь-2")… (Затем) Передали координаты на огневую позицию, и данное орудие было уничтожено", - сообщил агентству командир отделения артразведки, оператор БПЛА с позывным "Тенор".
Командир расчета артиллеристов-десантников, на котором служит доброволец с Кубы, получил от разведчиков координаты цели и дал своим бойцам команду готовить орудие "Гиацинт-Б" к нанесению ударов по противнику. Артиллеристы быстро навели орудие на цель и произвели залпы по указанным координатам.
"Ситуация здесь довольно сложная, но к тому времени, когда мы прибыли, ребята уже проделали отличную работу… Мне сложно выразить свое отношение к ВДВ… Единственный способ, которым я могу выразить свое мнение о ВДВ - это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним… Куба всегда опиралась на Россию в знаниях, будь то военные, экономические, социальные. Наши страны многое связывает за счёт тех лет, когда мы были вместе, мы многому научились, эти знания принесли пользу нам на Кубе в развитии в экономическом, социальном и военном плане. Но нет, это ни с чем не сравнимо. То, что я увидел здесь - это другой уровень", - сказал РИА Новости артиллерист-десантник, кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным "Чики".