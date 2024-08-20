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Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/desantniki-1967217168.html
Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.08.2024
Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделение артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр", в котором служит доброволец с Кубы, с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожило на правом берегу... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:02
2024-08-20T04:02
специальная военная операция на украине
куба
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воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Подразделение артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр", в котором служит доброволец с Кубы, с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожило на правом берегу Днепра на херсонском направлении замаскированную американскую гаубицу украинской армии М777, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета. "Засекли гаубицу три семерки… То есть они очень-очень-очень долго скрывались. В течение дня их было практически не заметно. Мы думали, что это уже, может, макет, или что. Противник начал вести огонь. И тем самым (выдал себя и) мы их засекли… (Обнаружили) с помощью этого дрона ("Сибирь-2")… (Затем) Передали координаты на огневую позицию, и данное орудие было уничтожено", - сообщил агентству командир отделения артразведки, оператор БПЛА с позывным "Тенор". Командир расчета артиллеристов-десантников, на котором служит доброволец с Кубы, получил от разведчиков координаты цели и дал своим бойцам команду готовить орудие "Гиацинт-Б" к нанесению ударов по противнику. Артиллеристы быстро навели орудие на цель и произвели залпы по указанным координатам. "Ситуация здесь довольно сложная, но к тому времени, когда мы прибыли, ребята уже проделали отличную работу… Мне сложно выразить свое отношение к ВДВ… Единственный способ, которым я могу выразить свое мнение о ВДВ - это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним… Куба всегда опиралась на Россию в знаниях, будь то военные, экономические, социальные. Наши страны многое связывает за счёт тех лет, когда мы были вместе, мы многому научились, эти знания принесли пользу нам на Кубе в развитии в экономическом, социальном и военном плане. Но нет, это ни с чем не сравнимо. То, что я увидел здесь - это другой уровень", - сказал РИА Новости артиллерист-десантник, кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным "Чики".
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
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куба, россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Куба, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Херсонская область
Десантники уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили замаскированную гаубицу США М777 на Херсонском направлении

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр"
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Подразделение артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр", в котором служит доброволец с Кубы, с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожило на правом берегу Днепра на херсонском направлении замаскированную американскую гаубицу украинской армии М777, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
"Засекли гаубицу три семерки… То есть они очень-очень-очень долго скрывались. В течение дня их было практически не заметно. Мы думали, что это уже, может, макет, или что. Противник начал вести огонь. И тем самым (выдал себя и) мы их засекли… (Обнаружили) с помощью этого дрона ("Сибирь-2")… (Затем) Передали координаты на огневую позицию, и данное орудие было уничтожено", - сообщил агентству командир отделения артразведки, оператор БПЛА с позывным "Тенор".
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Командир расчета артиллеристов-десантников, на котором служит доброволец с Кубы, получил от разведчиков координаты цели и дал своим бойцам команду готовить орудие "Гиацинт-Б" к нанесению ударов по противнику. Артиллеристы быстро навели орудие на цель и произвели залпы по указанным координатам.
"Ситуация здесь довольно сложная, но к тому времени, когда мы прибыли, ребята уже проделали отличную работу… Мне сложно выразить свое отношение к ВДВ… Единственный способ, которым я могу выразить свое мнение о ВДВ - это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним… Куба всегда опиралась на Россию в знаниях, будь то военные, экономические, социальные. Наши страны многое связывает за счёт тех лет, когда мы были вместе, мы многому научились, эти знания принесли пользу нам на Кубе в развитии в экономическом, социальном и военном плане. Но нет, это ни с чем не сравнимо. То, что я увидел здесь - это другой уровень", - сказал РИА Новости артиллерист-десантник, кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным "Чики".
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