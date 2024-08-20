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СК завел дело на водителя, сбившего насмерть ребенка в Пермском крае
СК завел дело на водителя, сбившего насмерть ребенка в Пермском крае - РИА Новости, 20.08.2024
СК завел дело на водителя, сбившего насмерть ребенка в Пермском крае
Уголовное дело завели на водителя, который в пьяном состоянии сбил насмерть 10-летнего мальчика в пермском Чусовом, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:50
2024-08-20T12:50
2024-08-20T12:50
происшествия
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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели на водителя, который в пьяном состоянии сбил насмерть 10-летнего мальчика в пермском Чусовом, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее ведомство информировало, что в понедельник под колесами машины погиб 10-летний ребенок. На фото с места ДТП виден легковой автомобиль синего цвета, перед ним лежит помятый детский велосипед. По данным следственного управления по региону, в поселке Лямино вблизи Чусового пьяный водитель допустил наезд на мальчика на велосипеде, ехавшего в попутном направлении по обочине. Ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html
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происшествия, чусовой, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Чусовой, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
СК завел дело на водителя, сбившего насмерть ребенка в Пермском крае
СК: водитель, задавивший мальчика под Пермью, был пьян, возбуждено дело