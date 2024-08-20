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В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2024
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11:03 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/covid-19-1967262323.html
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2024
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:03
2024-08-20T11:03
россия
китай
ухань
тедрос адханом гебрейесус
воз
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 11 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html
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россия, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, распространение коронавируса, общество, коронавирус covid-19
Россия, Китай, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус COVID-19
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,4%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
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За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 11 человек, уточнили в оперштабе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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РоссияКитайУханьТедрос Адханом ГебрейесусВОЗРаспространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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