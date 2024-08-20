https://ria.ru/20240820/chikago-1967208163.html

В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.08.2024

В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Тысячи протестующих, которые поддерживают Палестину, движутся по улицам американского города Чикаго к спортивной арене Юнайтед-центр - месту проведения... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T00:53

2024-08-20T00:53

2024-08-20T00:53

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Тысячи протестующих, которые поддерживают Палестину, движутся по улицам американского города Чикаго к спортивной арене Юнайтед-центр - месту проведения национального съезда Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости. Участники массовой демонстрации собрались в парке, расположенном неподалеку от арены, после чего начали маршировать в сторону площадки, где позднее ожидается выступление президента США Джо Байдена. Протестующие несут в руках плакаты и таблички с различными лозунгами, в том числе "Освободите Палестину!" и "Демократы финансируют геноцид". "Я не жду, что (кандидат от республиканцев Дональд - ред.) Трамп что-то изменит, но эти люди, подобные (вице-президенту, потенциальному кандидату от демократов - ред.) Камале Харрис или Джо Байдену, которые заявляют, что представляют демократию, могут положить этому конец одним телефонным звонком", - заявил агентству один из участников протеста Райан Хаманн. Протестующих сопровождают многочисленные правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятия вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут 5 ноября 2024 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967207986.html

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, израиль, чикаго, джо байден, камала харрис, хамас, оон