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В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.08.2024
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00:53 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/chikago-1967208163.html
В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины
В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.08.2024
В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины
Тысячи протестующих, которые поддерживают Палестину, движутся по улицам американского города Чикаго к спортивной арене Юнайтед-центр - месту проведения... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:53
2024-08-20T00:53
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Тысячи протестующих, которые поддерживают Палестину, движутся по улицам американского города Чикаго к спортивной арене Юнайтед-центр - месту проведения национального съезда Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости. Участники массовой демонстрации собрались в парке, расположенном неподалеку от арены, после чего начали маршировать в сторону площадки, где позднее ожидается выступление президента США Джо Байдена. Протестующие несут в руках плакаты и таблички с различными лозунгами, в том числе "Освободите Палестину!" и "Демократы финансируют геноцид". "Я не жду, что (кандидат от республиканцев Дональд - ред.) Трамп что-то изменит, но эти люди, подобные (вице-президенту, потенциальному кандидату от демократов - ред.) Камале Харрис или Джо Байдену, которые заявляют, что представляют демократию, могут положить этому конец одним телефонным звонком", - заявил агентству один из участников протеста Райан Хаманн. Протестующих сопровождают многочисленные правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятия вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут 5 ноября 2024 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, сша, израиль, чикаго, джо байден, камала харрис, хамас, оон
В мире, США, Израиль, Чикаго, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, ООН
В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Тысячи пропалестинских демонстрантов движутся к месту съезда Демпартии в Чикаго

© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго
Арена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Тысячи протестующих, которые поддерживают Палестину, движутся по улицам американского города Чикаго к спортивной арене Юнайтед-центр - месту проведения национального съезда Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости.
Участники массовой демонстрации собрались в парке, расположенном неподалеку от арены, после чего начали маршировать в сторону площадки, где позднее ожидается выступление президента США Джо Байдена.
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Протестующие несут в руках плакаты и таблички с различными лозунгами, в том числе "Освободите Палестину!" и "Демократы финансируют геноцид".
"Я не жду, что (кандидат от республиканцев Дональд - ред.) Трамп что-то изменит, но эти люди, подобные (вице-президенту, потенциальному кандидату от демократов - ред.) Камале Харрис или Джо Байдену, которые заявляют, что представляют демократию, могут положить этому конец одним телефонным звонком", - заявил агентству один из участников протеста Райан Хаманн.
Протестующих сопровождают многочисленные правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятия вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут 5 ноября 2024 года.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,6 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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