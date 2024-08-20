https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html

В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции

В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции - РИА Новости, 20.08.2024

В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции

Молдавия может воспользоваться альтернативным путем внешнего развития, вместо евроинтеграции выбрав восстановление традиционных связей с СНГ и ЕАЭС, считает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:42

2024-08-20T11:42

2024-08-20T11:42

в мире

молдавия

василий боля

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Молдавия может воспользоваться альтернативным путем внешнего развития, вместо евроинтеграции выбрав восстановление традиционных связей с СНГ и ЕАЭС, считает выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока "Победа" депутат парламента Василий Боля. "Есть альтернатива евроинтеграции Молдавии, мы о ней постоянно говорим. Это - интеграция в евразийское экономическое пространство, возвращение к связям с нашей традиционной исторической семьей. Это - восстановление экономических цепочек между нашими странами, которые были разрушены за последние 4 года", - заявил Боля журналистам. По его словам, столь же важно восстановление связей с Россией и другими странами СНГ. "Я напомню, что нынешняя власть сделала все для того, чтобы поссорить нас с белорусским народом. Мы планируем заниматься восстановлением той дружбы, которая была до недавних пор, подписать договор о свободной торговле с ЕАЭС", - добавил Боля. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html

https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966673728.html

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в мире, молдавия, василий боля, снг, евросоюз, евразийский экономический союз, россия