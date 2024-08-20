https://ria.ru/20240820/bogomaz-1967394422.html

Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона

Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона - РИА Новости, 20.08.2024

Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона

Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:12

2024-08-20T18:12

2024-08-20T18:12

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Оперативный штаб Брянской области направил перечень вопросов, требующих решения. Руководителями органов военного управления отданы необходимые указания на поставку в группировку "Брянск" материальных средств. Все поступающие вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации", – написал Богомаз в своем Telegram-канале по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html

брянская область

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андрей белоусов, александр богомаз, брянская область, россия, общество