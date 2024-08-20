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Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/bogomaz-1967394422.html
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона - РИА Новости, 20.08.2024
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:12
2024-08-20T18:12
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
александр богомаз
брянская область
россия
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Оперативный штаб Брянской области направил перечень вопросов, требующих решения. Руководителями органов военного управления отданы необходимые указания на поставку в группировку "Брянск" материальных средств. Все поступающие вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации", – написал Богомаз в своем Telegram-канале по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html
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андрей белоусов, александр богомаз, брянская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Общество
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона

Богомаз: брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России
Вид на здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Оперативный штаб Брянской области направил перечень вопросов, требующих решения. Руководителями органов военного управления отданы необходимые указания на поставку в группировку "Брянск" материальных средств. Все поступающие вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации", – написал Богомаз в своем Telegram-канале по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Брянск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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19 августа, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовАлександр БогомазБрянская областьРоссияОбщество
 
 
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