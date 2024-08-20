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Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона - РИА Новости, 20.08.2024
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:12
2024-08-20T18:12
2024-08-20T18:12
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александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Брянской области направил в Минобороны РФ перечень вопросов от региона, в группировку "Брянск" поставят необходимые материальные средства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Оперативный штаб Брянской области направил перечень вопросов, требующих решения. Руководителями органов военного управления отданы необходимые указания на поставку в группировку "Брянск" материальных средств. Все поступающие вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации", – написал Богомаз в своем Telegram-канале по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html
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андрей белоусов, александр богомаз, брянская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Общество
Брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона
Богомаз: брянский оперштаб направил в Минобороны перечень вопросов от региона