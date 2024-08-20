https://ria.ru/20240820/bmw-1967318355.html

BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания

BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания - РИА Новости, 20.08.2024

BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания

Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания, следует из пресс-релиза РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:18

2024-08-20T14:18

2024-08-20T14:18

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Суммарно отзыву подлежит 720 796 автомобилей ряда моделей 2012-2018 годов. Почти 70% из автомобилей на отзыв приходятся на BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов), говорится в сообщении. "Неправильно загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергнуться воздействию воды и вызвать короткое замыкание", - комментируется в сообщении. Для устранения проблемы дилеры проведут осмотр и замену деталей в случае необходимости и бесплатно установят защитный экран, отмечается в релизе. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2023 года составлял 154,95 тысяч человек.

https://ria.ru/20240603/rosstandart-1950206511.html

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