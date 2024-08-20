Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
По словам губернатора, для создания комфортных условий для взрослых и детей большинство проектов общественных пространств разрабатывалось с учетом мнения граждан.
"Учитывали пожелания жителей, создавали самые разные зоны. Можно гулять с детьми, заниматься спортом, играть и просто наслаждаться природой. В каждом пространстве есть что-то уникальное. И каждое подходит для всех возрастов, но больше всех радуются дети – ради их улыбок, ради их счастливого будущего мы меняем регион", - подчеркнул Артамонов.
Он также отметил, что в настоящее время в работе на территории области находится еще 107 общественных пространств.
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