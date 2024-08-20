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Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области - РИА Новости, 20.08.2024
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Липецкая область
 
15:05 20.08.2024
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Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области
Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области - РИА Новости, 20.08.2024
Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области
За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:05
2024-08-20T15:05
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. По словам губернатора, для создания комфортных условий для взрослых и детей большинство проектов общественных пространств разрабатывалось с учетом мнения граждан. "Учитывали пожелания жителей, создавали самые разные зоны. Можно гулять с детьми, заниматься спортом, играть и просто наслаждаться природой. В каждом пространстве есть что-то уникальное. И каждое подходит для всех возрастов, но больше всех радуются дети – ради их улыбок, ради их счастливого будущего мы меняем регион", - подчеркнул Артамонов. Он также отметил, что в настоящее время в работе на территории области находится еще 107 общественных пространств.
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игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Благоустройство

Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области
Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
По словам губернатора, для создания комфортных условий для взрослых и детей большинство проектов общественных пространств разрабатывалось с учетом мнения граждан.
"Учитывали пожелания жителей, создавали самые разные зоны. Можно гулять с детьми, заниматься спортом, играть и просто наслаждаться природой. В каждом пространстве есть что-то уникальное. И каждое подходит для всех возрастов, но больше всех радуются дети – ради их улыбок, ради их счастливого будущего мы меняем регион", - подчеркнул Артамонов.
Он также отметил, что в настоящее время в работе на территории области находится еще 107 общественных пространств.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Липецкая областьИгорь АртамоновБлагоустройство
 
 
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