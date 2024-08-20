https://ria.ru/20240820/blagoustroystvo-1967336645.html

Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области

Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области - РИА Новости, 20.08.2024

Более 700 пространств для отдыха и спорта обустроили в Липецкой области

За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:05

2024-08-20T15:05

2024-08-20T15:05

липецкая область

игорь артамонов

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. За время действия национального проекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области благоустроено более 700 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. По словам губернатора, для создания комфортных условий для взрослых и детей большинство проектов общественных пространств разрабатывалось с учетом мнения граждан. "Учитывали пожелания жителей, создавали самые разные зоны. Можно гулять с детьми, заниматься спортом, играть и просто наслаждаться природой. В каждом пространстве есть что-то уникальное. И каждое подходит для всех возрастов, но больше всех радуются дети – ради их улыбок, ради их счастливого будущего мы меняем регион", - подчеркнул Артамонов. Он также отметил, что в настоящее время в работе на территории области находится еще 107 общественных пространств.

https://ria.ru/20240819/obrazovatelnye_uchrezhdeniya-1967061613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, благоустройство