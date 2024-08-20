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Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен оставаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:27
2024-08-20T17:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
андрей белоусов
брянская область
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен оставаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей. В ходе заседания министр отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны. "Хочу подчеркнуть, что указанные должностные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, и ни один вопрос не должен оставаться без внимания", - сказал министр.
https://ria.ru/20240820/belousov-1967374498.html
белгородская область
россия
брянская область
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белгородская область, россия, андрей белоусов, брянская область, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Андрей Белоусов, Брянская область, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья

Белоусов: вопросы безопасности приграничья не должны оставаться без внимания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен оставаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей. В ходе заседания министр отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны.
"Хочу подчеркнуть, что указанные должностные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, и ни один вопрос не должен оставаться без внимания", - сказал министр.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Вчера, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияАндрей БелоусовБрянская областьКурская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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