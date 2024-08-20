https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен оставаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:27
2024-08-20T17:27
2024-08-20T17:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
андрей белоусов
брянская область
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей не должен оставаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей. В ходе заседания министр отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны. "Хочу подчеркнуть, что указанные должностные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме, и ни один вопрос не должен оставаться без внимания", - сказал министр.
https://ria.ru/20240820/belousov-1967374498.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, андрей белоусов, брянская область, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Белоусов: вопросы безопасности приграничья не должны оставаться без внимания