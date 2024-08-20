https://ria.ru/20240820/belousov-1967374498.html
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает самые сложные задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:08
2024-08-20T17:08
2024-08-20T17:08
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
андрей белоусов
курская область
брянская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает самые сложные задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей. "По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", - приводит Минобороны слова Белоусова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, андрей белоусов, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Андрей Белоусов, Курская область, Брянская область
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
МО: Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья 3 областей
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает самые сложные задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны.
Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.
"По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", - приводит Минобороны слова Белоусова.