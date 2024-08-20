https://ria.ru/20240820/belousov-1967374498.html

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - РИА Новости, 20.08.2024

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает самые сложные задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:08

2024-08-20T17:08

2024-08-20T17:08

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

андрей белоусов

курская область

брянская область

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает самые сложные задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей. "По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", - приводит Минобороны слова Белоусова.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

белгородская область

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брянская область

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Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, андрей белоусов, курская область, брянская область