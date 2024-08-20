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В Белоруссии обеспокоены риском провокаций ВСУ на Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.08.2024
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https://ria.ru/20240820/belorussiya-1967416245.html
В Белоруссии обеспокоены риском провокаций ВСУ на Курской и Запорожской АЭС
В Белоруссии обеспокоены риском провокаций ВСУ на Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.08.2024
В Белоруссии обеспокоены риском провокаций ВСУ на Курской и Запорожской АЭС
Верхняя палата парламента Белоруссии заявила, что обеспокоена возможностью провокаций ВСУ в отношении Курской и Запорожской АЭС, призвала ООН и МАГАТЭ к... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:38
2024-08-20T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
оон
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии заявила, что обеспокоена возможностью провокаций ВСУ в отношении Курской и Запорожской АЭС, призвала ООН и МАГАТЭ к решительной реакции, текст заявления опубликован в Telegram-канале верхней палаты парламента."Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (верхней палаты парламента – ред.) выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных атаках и провокациях ВСУ в отношении ряда ядерных объектов, в частности Курской и Запорожской атомных электростанций", - говорится в заявлении президиума, распространенном во вторник пресс-службой палаты."Мы осуждаем безумные акты нанесения ударов по энергетической инфраструктуре города Энергодар и Запорожской атомной электростанции, в результате которых, по оценкам специалистов, ухудшается ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС", - подчеркивается там. В верхней палате парламента Белоруссии также призвали "парламенты и парламентские организации консолидировать усилия по предупреждению и борьбе с актами ядерного терроризма, в том числе содействовать укреплению международного сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных практических мер для предупреждения таких актов и для уголовного преследования и наказания виновных". "Мы также призываем руководство ООН и МАГАТЭ незамедлительно и самым решительным образом реагировать на ситуации, создающие угрозу ядерной безопасности на атомных электростанциях в результате атак на них и обеспечивающую инфраструктуру. Побуждаем держать этот вопрос в фокусе пристального публичного внимания и регулярно информировать о положении дел и принимаемых превентивных мерах", - говорится в заявлении. "Несмотря на неоднократные призывы руководства Международного агентства по атомной энергии к сдержанности, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается сложной. Сегодня, когда происходит очередная эскалация конфликта в Украине, мы вынуждены напомнить о Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, в которой среди прочего отмечается, что акты ядерного терроризма могут приводить к самым серьезным последствиям и могут создавать угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении. В заявлении парламентарии обратили внимание, что "Беларусь как страна, наиболее пострадавшая от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, как ни одна другая страна осознает степень тяжелейших долговременных последствий техногенных катастроф на ядерных объектах".
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в мире, белоруссия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, оон, магатэ, курская аэс, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, ООН, МАГАТЭ, Курская АЭС, Курская область
В Белоруссии обеспокоены риском провокаций ВСУ на Курской и Запорожской АЭС

В парламенте Белоруссии выразили обеспокоенность риском ядерных провокаций ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Курская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии заявила, что обеспокоена возможностью провокаций ВСУ в отношении Курской и Запорожской АЭС, призвала ООН и МАГАТЭ к решительной реакции, текст заявления опубликован в Telegram-канале верхней палаты парламента.
"Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (верхней палаты парламента – ред.) выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных атаках и провокациях ВСУ в отношении ряда ядерных объектов, в частности Курской и Запорожской атомных электростанций", - говорится в заявлении президиума, распространенном во вторник пресс-службой палаты.
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"Мы осуждаем безумные акты нанесения ударов по энергетической инфраструктуре города Энергодар и Запорожской атомной электростанции, в результате которых, по оценкам специалистов, ухудшается ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС", - подчеркивается там.
В верхней палате парламента Белоруссии также призвали "парламенты и парламентские организации консолидировать усилия по предупреждению и борьбе с актами ядерного терроризма, в том числе содействовать укреплению международного сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных практических мер для предупреждения таких актов и для уголовного преследования и наказания виновных".
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"Мы также призываем руководство ООН и МАГАТЭ незамедлительно и самым решительным образом реагировать на ситуации, создающие угрозу ядерной безопасности на атомных электростанциях в результате атак на них и обеспечивающую инфраструктуру. Побуждаем держать этот вопрос в фокусе пристального публичного внимания и регулярно информировать о положении дел и принимаемых превентивных мерах", - говорится в заявлении.
"Несмотря на неоднократные призывы руководства Международного агентства по атомной энергии к сдержанности, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается сложной. Сегодня, когда происходит очередная эскалация конфликта в Украине, мы вынуждены напомнить о Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, в которой среди прочего отмечается, что акты ядерного терроризма могут приводить к самым серьезным последствиям и могут создавать угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.
В заявлении парламентарии обратили внимание, что "Беларусь как страна, наиболее пострадавшая от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, как ни одна другая страна осознает степень тяжелейших долговременных последствий техногенных катастроф на ядерных объектах".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныООНМАГАТЭКурская АЭСКурская область
 
 
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