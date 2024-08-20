https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html

ВСУ выпустили более 220 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 220 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 20.08.2024

ВСУ выпустили более 220 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 220 снарядами, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:56

2024-08-20T10:56

2024-08-20T10:56

белгородская область

грайворон

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 220 снарядами, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 19 августа украинские войска обстреляли 35 населенных пунктов в семи районах региона. Было выпущено 223 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 33 беспилотников. Больше всего обстрелу подверглись Грайворонский и Шебекинский округа. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 25 частных домовладениях, двух промышленных предприятиях, трех коммерческих объектах, двух объектах связи, соцобъекте, 31 автомобиле и инфраструктурном объекте. "В Грайворонском городском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Пороз, Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино и Новостроевка-Вторая атакованы четырьмя дронами-камикадзе и 83 боеприпасами", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам произведены атаки с помощью семи беспилотников. В Борисовском районе по трем населенным пунктам выпущено два снаряда и пять дронов. В результате атаки дрона в районе посёлка Борисовка был ранен один мирный житель. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов обстреляны с применением 33 боеприпасов и атакованы шестью БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам было выпущено 10 боеприпасов и один дрон. Как подчеркнул губернатор, над Яковлевским городским округом система ПВО сбила два БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа, хуторам Марьино и Мухин выпущено 95 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и 8 БПЛА... Ранены три мирных жителя, из них двое после оказанной медицинской помощи отпущены домой", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

грайворон

белгородский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, грайворон, белгородский район, вячеслав гладков