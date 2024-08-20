https://ria.ru/20240820/bankrotstvo-1967414191.html

"Гео-Система" подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank

"Гео-Система" подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 20.08.2024

"Гео-Система" подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:21

2024-08-20T20:21

2024-08-20T20:21

девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 19 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела не указана сумма задолженности бельгийского банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец является владельцем еврооблигаций эмитентов "Полюс Золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank. "По состоянию на 12.05.2022 г. все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы. Все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear", – говорится в решении суда. Однако российский владелец бумаг положенные ему выплаты не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за санкций. Арбитражные суды двух инстанций полностью удовлетворили его иск о взыскании убытков в размере замороженных денежных средств. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

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девятый арбитражный апелляционный суд, москва, россия, полюс золото, в мире