https://ria.ru/20240820/banki-1967224806.html

Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов

Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов - РИА Новости, 20.08.2024

Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов

Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:52

2024-08-20T06:52

2024-08-20T06:52

экономика

белгородская область

брянская область

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. На прошлой неделе ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. В минувшую пятницу Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков из этих областей, чье жилье было повреждено или утрачено: в случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам, например, рекомендовалось рассмотреть возможность полного прощения долга. "Для жителей приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали или вынужденно покинули свои дома, ВТБ готов предлагать кредитные каникулы. На данный момент к нам поступило несколько тысяч обращений от клиентов-физлиц", - сказали в пресс-службе ВТБ. "Для клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ также действуют программы реструктуризации, кредитных каникул, бесплатного расчетно-кассового обслуживания и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от компаний превысил 2 миллиарда рублей", - добавили в банке. Обращения будут рассмотрены максимально оперативно и в каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа, заверили в банке. Там также отметили, что всю информацию клиенты могут передать как дистанционно, так и в ближайшем для них офисе ВТБ. Кроме того, до конца года ВТБ отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах других банков для своих клиентов-физлиц, у которых есть хотя бы одна активная дебетовая карта, открытая в Курской, Белгородской или Брянской области. "Есть точечные обращения, которые банк оперативно рассматривает. Всем клиентам будет оказана поддержка и предложены инструменты для снижения кредитной нагрузки", - рассказали в пресс-службе Росбанка. "В ПСБ начали поступать обращения на предоставление кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам от заемщиков из пострадавших приграничных регионов Белгородской, Курской и Брянской областей. Обращения носят единичный характер. ПСБ рассмотрел и удовлетворил все поступившие заявки", - отметили в пресс-службе ПСБ. Совкомбанк, в свою очередь, напомнил о ранее объявленном им единоразовом списании всех кредитов пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, а также о дополнительных мерах поддержки ипотечных заемщиков, проживающих на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, о полном списании задолженности по ипотечному кредиту, если жилье клиента банка было утрачено в результате боевых действий.

https://ria.ru/20240816/tsb-1966630391.html

https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html

https://ria.ru/20240819/shkolniki-1967188527.html

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экономика, белгородская область, брянская область, россия, центральный банк рф (цб рф), росбанк, совкомбанк