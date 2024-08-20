Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов
Банки начали работу по обращениям от клиентов из трех приграничных областей
Здание Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях.
На прошлой неделе ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. В минувшую пятницу Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков из этих областей, чье жилье было повреждено или утрачено: в случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам, например, рекомендовалось рассмотреть возможность полного прощения долга.
"Для жителей приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали или вынужденно покинули свои дома, ВТБ готов предлагать кредитные каникулы. На данный момент к нам поступило несколько тысяч обращений от клиентов-физлиц", - сказали в пресс-службе ВТБ.
"Для клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ также действуют программы реструктуризации, кредитных каникул, бесплатного расчетно-кассового обслуживания и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от компаний превысил 2 миллиарда рублей", - добавили в банке.
Обращения будут рассмотрены максимально оперативно и в каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа, заверили в банке. Там также отметили, что всю информацию клиенты могут передать как дистанционно, так и в ближайшем для них офисе ВТБ. Кроме того, до конца года ВТБ отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах других банков для своих клиентов-физлиц, у которых есть хотя бы одна активная дебетовая карта, открытая в Курской, Белгородской или Брянской области.
"Есть точечные обращения, которые банк оперативно рассматривает. Всем клиентам будет оказана поддержка и предложены инструменты для снижения кредитной нагрузки", - рассказали в пресс-службе Росбанка.
"В ПСБ начали поступать обращения на предоставление кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам от заемщиков из пострадавших приграничных регионов Белгородской, Курской и Брянской областей. Обращения носят единичный характер. ПСБ рассмотрел и удовлетворил все поступившие заявки", - отметили в пресс-службе ПСБ.
Совкомбанк, в свою очередь, напомнил о ранее объявленном им единоразовом списании всех кредитов пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, а также о дополнительных мерах поддержки ипотечных заемщиков, проживающих на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, о полном списании задолженности по ипотечному кредиту, если жилье клиента банка было утрачено в результате боевых действий.