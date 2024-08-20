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Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов - РИА Новости, 20.08.2024
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06:52 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/banki-1967224806.html
Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов
Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов - РИА Новости, 20.08.2024
Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов
Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:52
2024-08-20T06:52
экономика
белгородская область
брянская область
россия
центральный банк рф (цб рф)
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совкомбанк
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. На прошлой неделе ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. В минувшую пятницу Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков из этих областей, чье жилье было повреждено или утрачено: в случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам, например, рекомендовалось рассмотреть возможность полного прощения долга. "Для жителей приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали или вынужденно покинули свои дома, ВТБ готов предлагать кредитные каникулы. На данный момент к нам поступило несколько тысяч обращений от клиентов-физлиц", - сказали в пресс-службе ВТБ. "Для клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ также действуют программы реструктуризации, кредитных каникул, бесплатного расчетно-кассового обслуживания и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от компаний превысил 2 миллиарда рублей", - добавили в банке. Обращения будут рассмотрены максимально оперативно и в каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа, заверили в банке. Там также отметили, что всю информацию клиенты могут передать как дистанционно, так и в ближайшем для них офисе ВТБ. Кроме того, до конца года ВТБ отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах других банков для своих клиентов-физлиц, у которых есть хотя бы одна активная дебетовая карта, открытая в Курской, Белгородской или Брянской области. "Есть точечные обращения, которые банк оперативно рассматривает. Всем клиентам будет оказана поддержка и предложены инструменты для снижения кредитной нагрузки", - рассказали в пресс-службе Росбанка. "В ПСБ начали поступать обращения на предоставление кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам от заемщиков из пострадавших приграничных регионов Белгородской, Курской и Брянской областей. Обращения носят единичный характер. ПСБ рассмотрел и удовлетворил все поступившие заявки", - отметили в пресс-службе ПСБ. Совкомбанк, в свою очередь, напомнил о ранее объявленном им единоразовом списании всех кредитов пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, а также о дополнительных мерах поддержки ипотечных заемщиков, проживающих на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, о полном списании задолженности по ипотечному кредиту, если жилье клиента банка было утрачено в результате боевых действий.
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экономика, белгородская область, брянская область, россия, центральный банк рф (цб рф), росбанк, совкомбанк
Экономика, Белгородская область, Брянская область, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Росбанк, Совкомбанк
Банки начали работу по обращениям от заемщиков из приграничных регионов

Банки начали работу по обращениям от клиентов из трех приграничных областей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Банки в РФ начали работу по обращениям о поддержке от заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях.
На прошлой неделе ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае. В минувшую пятницу Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков из этих областей, чье жилье было повреждено или утрачено: в случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам, например, рекомендовалось рассмотреть возможность полного прощения долга.
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"Для жителей приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали или вынужденно покинули свои дома, ВТБ готов предлагать кредитные каникулы. На данный момент к нам поступило несколько тысяч обращений от клиентов-физлиц", - сказали в пресс-службе ВТБ.
"Для клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ также действуют программы реструктуризации, кредитных каникул, бесплатного расчетно-кассового обслуживания и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от компаний превысил 2 миллиарда рублей", - добавили в банке.
Обращения будут рассмотрены максимально оперативно и в каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа, заверили в банке. Там также отметили, что всю информацию клиенты могут передать как дистанционно, так и в ближайшем для них офисе ВТБ. Кроме того, до конца года ВТБ отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах других банков для своих клиентов-физлиц, у которых есть хотя бы одна активная дебетовая карта, открытая в Курской, Белгородской или Брянской области.
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"Есть точечные обращения, которые банк оперативно рассматривает. Всем клиентам будет оказана поддержка и предложены инструменты для снижения кредитной нагрузки", - рассказали в пресс-службе Росбанка.
"В ПСБ начали поступать обращения на предоставление кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам от заемщиков из пострадавших приграничных регионов Белгородской, Курской и Брянской областей. Обращения носят единичный характер. ПСБ рассмотрел и удовлетворил все поступившие заявки", - отметили в пресс-службе ПСБ.
Совкомбанк, в свою очередь, напомнил о ранее объявленном им единоразовом списании всех кредитов пострадавшим и погибшим от боевых действий в Курской области, а также о дополнительных мерах поддержки ипотечных заемщиков, проживающих на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, в частности, о полном списании задолженности по ипотечному кредиту, если жилье клиента банка было утрачено в результате боевых действий.
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