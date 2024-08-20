Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров
Азаров: Рада приняла закон по УПЦ под давлением Зеленского и по указанию США
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением Владимира Зеленского, который действовал по указанию американского посольства, заявил во вторник бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
"Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой 7 миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают. Это большая часть населения Украины. И, тем не менее, он спокойно организовал такое давление по указанию американского посольства. Этому негодяю абсолютно безразлична судьба Украины и украинцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Бывший премьер напомнил Зеленскому, что история циклична и повторяется. В нацистской Германии, указал Азаров, многие тоже молчали или поддерживали творящееся беззаконие. "Но очень быстро наступило время, описанное немецким пастором всем известной фразой: "Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому", - подытожил он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".