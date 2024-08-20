Рейтинг@Mail.ru
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:01 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/azarov-1967401632.html
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров - РИА Новости, 20.08.2024
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров
Верховная рада приняла законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением Владимира Зеленского, который... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:01
2024-08-20T19:01
религия
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
украинская православная церковь
николай азаров (политик)
украина
германия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением Владимира Зеленского, который действовал по указанию американского посольства, заявил во вторник бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой 7 миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают. Это большая часть населения Украины. И, тем не менее, он спокойно организовал такое давление по указанию американского посольства. Этому негодяю абсолютно безразлична судьба Украины и украинцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Бывший премьер напомнил Зеленскому, что история циклична и повторяется. В нацистской Германии, указал Азаров, многие тоже молчали или поддерживали творящееся беззаконие. "Но очень быстро наступило время, описанное немецким пастором всем известной фразой: "Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому", - подытожил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240820/zakon-1967394798.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация вокруг упц, русская православная церковь, украинская православная церковь, николай азаров (политик), украина, германия, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Николай Азаров (политик), Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров

Азаров: Рада приняла закон по УПЦ под давлением Зеленского и по указанию США

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под давлением Владимира Зеленского, который действовал по указанию американского посольства, заявил во вторник бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ
Вчера, 18:13
"Под давлением негодяя Зеленского сегодня так называемая Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Церковь, у которой 7 миллионов верующих, людей, которые ее поддерживают. Это большая часть населения Украины. И, тем не менее, он спокойно организовал такое давление по указанию американского посольства. Этому негодяю абсолютно безразлична судьба Украины и украинцев", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Бывший премьер напомнил Зеленскому, что история циклична и повторяется. В нацистской Германии, указал Азаров, многие тоже молчали или поддерживали творящееся беззаконие. "Но очень быстро наступило время, описанное немецким пастором всем известной фразой: "Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому", - подытожил он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Члены СПЧ призвали религиозных лидеров не допустить запрета УПЦ
Вчера, 17:38
 
РелигияСитуация вокруг УПЦРусская православная церковьУкраинская православная церковьНиколай Азаров (политик)УкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала