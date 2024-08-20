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Авиация МЧС сбросила 90 тонн воды на очаги природного пожара в Туве - РИА Новости, 20.08.2024
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12:26 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/aviatsija-1967281605.html
Авиация МЧС сбросила 90 тонн воды на очаги природного пожара в Туве
Авиация МЧС сбросила 90 тонн воды на очаги природного пожара в Туве - РИА Новости, 20.08.2024
Авиация МЧС сбросила 90 тонн воды на очаги природного пожара в Туве
Авиация МЧС России сбросила 90 тонн воды на очаги крупного природного пожара в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:26
2024-08-20T12:26
происшествия
россия
тандинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила 90 тонн воды на очаги крупного природного пожара в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Пожар на площади в 270 гектаров в Тандинском районе Тувы действует в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, отмечало ранее ведомство. В воскресенье власти региона начали готовиться к возможной эвакуации жителей села Бай-Хаак. "Самолет Бе-200 МЧС России продолжает работать в Тандинском районе Тувы, где на сегодняшний день наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Забор воды проводится из озера Чагытай в этом же районе. На данный момент самолет-амфибия совершил 11 сбросов воды общим объемом 90 тонн", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что преимущества Бе-200 при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков. В министерстве напомнили, что в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен.
https://ria.ru/20240818/tuva-1966948904.html
россия
тандинский район
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происшествия, россия, тандинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200
Происшествия, Россия, Тандинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200
Авиация МЧС сбросила 90 тонн воды на очаги природного пожара в Туве

МЧС: авиация сбросила 90 тонн воды на очаги крупного природного пожара в Туве

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила 90 тонн воды на очаги крупного природного пожара в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Пожар на площади в 270 гектаров в Тандинском районе Тувы действует в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, отмечало ранее ведомство. В воскресенье власти региона начали готовиться к возможной эвакуации жителей села Бай-Хаак.
«
"Самолет Бе-200 МЧС России продолжает работать в Тандинском районе Тувы, где на сегодняшний день наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Забор воды проводится из озера Чагытай в этом же районе. На данный момент самолет-амфибия совершил 11 сбросов воды общим объемом 90 тонн", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что преимущества Бе-200 при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков.
В министерстве напомнили, что в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Власти Тувы готовятся к возможной эвакуации жителей одного из сел
18 августа, 22:59
 
ПроисшествияРоссияТандинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200
 
 
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