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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2024
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03:05 20.08.2024 (обновлено: 03:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/artilleriya-1967214358.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы группировки "Запад" нанесли удар по гаубице Д-30, уничтожив орудие ВСУ с расчетом в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:05
2024-08-20T03:07
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" нанесли удар по гаубице Д-30, уничтожив орудие ВСУ с расчетом в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили выявленные оператором беспилотного летательного аппарата замаскированные позиции и расчет вместе с орудием Д-30 в районе лесополосы в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что после получения координат целей и данных разведки расчеты батареи 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" навели орудие и нанесли интенсивный удар по противнику. "Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. С помощью объективного контроля удалось установить уничтожение артиллерийской позиции с орудием Д-30 и живой силы противника", — уточнили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу и расчет ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" нанесли удар по гаубице Д-30, уничтожив орудие ВСУ с расчетом в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили выявленные оператором беспилотного летательного аппарата замаскированные позиции и расчет вместе с орудием Д-30 в районе лесополосы в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что после получения координат целей и данных разведки расчеты батареи 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" навели орудие и нанесли интенсивный удар по противнику.
"Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. С помощью объективного контроля удалось установить уничтожение артиллерийской позиции с орудием Д-30 и живой силы противника", — уточнили в Минобороны.
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