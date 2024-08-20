https://ria.ru/20240820/artilleriya-1967214358.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили орудие ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки "Запад" нанесли удар по гаубице Д-30, уничтожив орудие ВСУ с расчетом в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:05

2024-08-20T03:05

2024-08-20T03:07

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" нанесли удар по гаубице Д-30, уничтожив орудие ВСУ с расчетом в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили выявленные оператором беспилотного летательного аппарата замаскированные позиции и расчет вместе с орудием Д-30 в районе лесополосы в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что после получения координат целей и данных разведки расчеты батареи 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" навели орудие и нанесли интенсивный удар по противнику. "Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. С помощью объективного контроля удалось установить уничтожение артиллерийской позиции с орудием Д-30 и живой силы противника", — уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

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