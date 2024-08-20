https://ria.ru/20240820/amerika-1967425275.html

"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США

"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США - РИА Новости, 20.08.2024

"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США

Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:52

2024-08-20T21:52

2024-08-20T21:52

в мире

олимпийские игры

сша

чикаго

барак обама

камала харрис

алексей пушков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879956415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa3d35ad77d9087e5250a02f37a758f5.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает сенатор Алексей Пушков. "Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а "теперь уж яснее ясного". "Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", - заключил он. Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олимпийские игры, сша, чикаго, барак обама, камала харрис, алексей пушков