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"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США - РИА Новости, 20.08.2024
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21:52 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/amerika-1967425275.html
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США - РИА Новости, 20.08.2024
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США
Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:52
2024-08-20T21:52
в мире
олимпийские игры
сша
чикаго
барак обама
камала харрис
алексей пушков
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает сенатор Алексей Пушков. "Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а "теперь уж яснее ясного". "Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", - заключил он. Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.
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в мире, олимпийские игры, сша, чикаго, барак обама, камала харрис, алексей пушков
В мире, Олимпийские игры, США, Чикаго, Барак Обама, Камала Харрис, Алексей Пушков
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США

Пушков: Обама через Харрис хочет получить "третий срок" в Белом доме

© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает сенатор Алексей Пушков.
"Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а "теперь уж яснее ясного".
"Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", - заключил он.
Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреОлимпийские игрыСШАЧикагоБарак ОбамаКамала ХаррисАлексей Пушков
 
 
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