https://ria.ru/20240820/amerika-1967425275.html
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США - РИА Новости, 20.08.2024
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США
Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:52
2024-08-20T21:52
2024-08-20T21:52
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает сенатор Алексей Пушков. "Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а "теперь уж яснее ясного". "Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", - заключил он. Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.
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в мире, олимпийские игры, сша, чикаго, барак обама, камала харрис, алексей пушков
В мире, Олимпийские игры, США, Чикаго, Барак Обама, Камала Харрис, Алексей Пушков
"Яснее ясного". Пушков рассказал о целях Обамы на выборах в США
Пушков: Обама через Харрис хочет получить "третий срок" в Белом доме
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Бывший президент США Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный "третий срок" в Белом доме, считает сенатор
Алексей Пушков.
"Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам - мужа и жены", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а "теперь уж яснее ясного".
"Фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме. Неофициальный, конечно", - заключил он.
Выступление Барака Обамы станет главным событием второго дня общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго. Обама и другие спикеры выступят вечером на спортивной арене United Center.