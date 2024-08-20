Рейтинг@Mail.ru
Алушта частично осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/alushta-1967418323.html
Алушта частично осталась без света из-за аварии
Алушта частично осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
Алушта частично осталась без света из-за аварии
Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:53
2024-08-20T20:53
происшествия
жкх
алушта
масштабное отключение света в приморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта", - сообщил Воронкин. Обесточено 26 трансформаторных подстанций, более 8 тысяч человек без света, отметил он. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
алушта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, алушта, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, ЖКХ, Алушта, Масштабное отключение света в Приморье
Алушта частично осталась без света из-за аварии

Министр Воронкин: крымская Алушта частично осталась без света из-за аварии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта", - сообщил Воронкин.
Обесточено 26 трансформаторных подстанций, более 8 тысяч человек без света, отметил он. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма
Вчера, 18:01
 
ПроисшествияЖКХАлуштаМасштабное отключение света в Приморье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала