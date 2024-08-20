https://ria.ru/20240820/alushta-1967418323.html

Алушта частично осталась без света из-за аварии

Алушта частично осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024

Алушта частично осталась без света из-за аварии

Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:53

2024-08-20T20:53

2024-08-20T20:53

происшествия

жкх

алушта

масштабное отключение света в приморье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта", - сообщил Воронкин. Обесточено 26 трансформаторных подстанций, более 8 тысяч человек без света, отметил он. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html

алушта

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2024

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происшествия, жкх, алушта, масштабное отключение света в приморье