https://ria.ru/20240820/alushta-1967418323.html
Алушта частично осталась без света из-за аварии
Алушта частично осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 20.08.2024
Алушта частично осталась без света из-за аварии
Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:53
2024-08-20T20:53
2024-08-20T20:53
происшествия
жкх
алушта
масштабное отключение света в приморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Крымская Алушта частично обесточена из-за аварии, идет ремонт, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в Telegram-канале. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта", - сообщил Воронкин. Обесточено 26 трансформаторных подстанций, более 8 тысяч человек без света, отметил он. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, алушта, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, ЖКХ, Алушта, Масштабное отключение света в Приморье
Алушта частично осталась без света из-за аварии
Министр Воронкин: крымская Алушта частично осталась без света из-за аварии