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В Курчатове и районе в Курской области запретили продажу алкоголя

В Курчатове и районе в Курской области запретили продажу алкоголя - РИА Новости, 20.08.2024

В Курчатове и районе в Курской области запретили продажу алкоголя

Продажа алкоголя запрещается со среды в Курчатовского районе и городе Курчатове Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:57

2024-08-20T21:57

2024-08-20T21:57

курская область

россия

курчатовский район

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Продажа алкоголя запрещается со среды в Курчатовского районе и городе Курчатове Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Оперативным штабом принято решение о запрете торговли спиртными напитками с 17.00 на территории Курчатовского района и города Курчатова. Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общепита", - написал он в Telegram-канале. Смирнов подчеркнул, что ранее продажу алкоголя запретили на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов и в городе Льгове. "Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с действием на территории Курской области режима КТО", - пояснил врио губернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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курская область, россия, курчатовский район, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия