ВС России пресекли попытку ротации ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ ночью не удалось совершить ротацию на Курском направлении
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью планировали совершить ротацию на курском направлении, но им не удалось это сделать, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, в ночь на вторник ВСУ решили сделать ротацию на курском направлении, не зная о том, что у российских войск есть их рация. Когда пикап с личным составом противника заехал на территорию, ВС РФ нанесли удар по ним.
"Тут подлетает их медик... медик их (бойцов ВСУ - ред.) пытается оттуда вытащить и в рацию кричит: "Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи"... Они не знали, наверное, что нельзя в Россию заходить", - сказал он на видео в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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22 июня 2022, 17:18