ВСУ хотели продвинуться вглубь России ради переговоров, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ заходом в Курскую область хотели заставить РФ отказаться от СВО
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ планировали недавним наступлением в Курской области заставить Россию отказаться от своих действий на других участках боевого соприкосновения, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"По их планам должно было получиться так, чтобы мы не смогли их остановить, и они максимально расширились и взяли территории - для того, чтобы начать вести переговоры, чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения... Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы поставить нас на колени и заставить пойти на их условия, он в принципе захлебнулся", - сказал Алаудинов.
Он добавил, что данной операцией в Курской области руководил непосредственно штаб НАТО, а также США и Великобритания.
"Естественно, что такого характера операция готовилась непосредственно штабом блока НАТО", - пояснил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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