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Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/alaudinov-1967313836.html
Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении
Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении
Вооруженные силы РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:04
2024-08-20T14:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
апты алаудинов
россия
курская область
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Они (ВСУ - ред.) остановлены на таком участке, где в принципе им не очень выгодно будет... Мы тоже на данный момент уже контролируем логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
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вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, курская область, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Безопасность
Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВС РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Они (ВСУ - ред.) остановлены на таком участке, где в принципе им не очень выгодно будет... Мы тоже на данный момент уже контролируем логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновРоссияКурская областьВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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