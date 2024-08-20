https://ria.ru/20240820/alaudinov-1967313836.html

Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 20.08.2024

Алаудинов: ВС России контролируют логистику ВСУ на курском направлении

Вооруженные силы РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:04

2024-08-20T14:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апты алаудинов

россия

курская область

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ контролируют логистические маршруты ВСУ на курском направлении, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Они (ВСУ - ред.) остановлены на таком участке, где в принципе им не очень выгодно будет... Мы тоже на данный момент уже контролируем логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, курская область, валерий герасимов, безопасность