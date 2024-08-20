https://ria.ru/20240820/akademiya-1967227506.html

В Минобороны рассказали о работе академии дружбы народов "Ахмат"

В Минобороны рассказали о работе академии дружбы народов "Ахмат" - РИА Новости, 20.08.2024

В Минобороны рассказали о работе академии дружбы народов "Ахмат"

Функционирующая в Луганской Народной Республике "Академия дружбы народов "Ахмат" учит детей со всей России быть готовыми к вызовам современного мира, заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:35

2024-08-20T07:35

2024-08-20T07:35

россия

луганская народная республика

апты алаудинов

общество

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Функционирующая в Луганской Народной Республике "Академия дружбы народов "Ахмат" учит детей со всей России быть готовыми к вызовам современного мира, заявил журналистам замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Приняли решение о том, чтобы создать такую школу, которая называется "Академия дружбы народов "Ахмат", в которой мы будем разъяснять детям, что у нас в мире творится, что мы должны вообще делать для того, чтобы у нас никогда не было войн, проблем. Что нам надо сделать для того, чтобы мы оставались в своей вере к Богу, чтобы мы были людьми, которые верят в Бога и сохраняют семейные традиции. Я считаю, что это очень важная работа", - пояснил Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" пояснил, что академия функционирует в формате патриотического лагеря, где дети отдыхают и совместно с этим изучают азы оказания медицинской помощи, строевой подготовки и прочее. По его словам, Академия уже приняла два потока детей, родители охотно отправляют детей в этот лагерь. "Мы делаем всё для того, чтобы дети, которые побывали в этом лагере, были готовы к жизни. Любой ребенок, он должен быть готов постоять за себя, потом вырасти и постоять за свою страну... Мы делаем весь максимум для того, чтоб они обрели всё, начиная от тактической медицины и общего понимания того, что им предстоит в жизни, к чему им надо быть готовыми, и я так думаю, что это очень важно", - заявил Алаудинов. По словам командира, часть детей, приехавших в "Академию дружбы народов", - это дети бойцов, погибших в зоне спецоперации. "Это как раз есть то поколение, на котором потом будет вся нагрузка по управлению нашим государством, они и будут, наверное, тоже одной из составляющих, которая будет работать во благо нашего Отечества, чтобы Россия всегда оставалась страной, которая с духовно-нравственными ценностями, верой в Бога, и всегда будет оставаться страной, с которой Бог. А оппоненты - мы будем к ним относиться так: собаки лают, караван идет, и всё. Наш максимум - чтобы наши дети, наша страна были готовы к вызовам современного мира", - добавил он.

https://ria.ru/20240819/voennye-1967205027.html

https://ria.ru/20240819/rasstrel-1967204858.html

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россия, луганская народная республика, апты алаудинов, общество