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Более 16 тысяч заявлений подали абитуриенты в областной медколледж - РИА Новости, 20.08.2024
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Новости Подмосковья
 
11:37 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/abiturienty-1967269093.html
Более 16 тысяч заявлений подали абитуриенты в областной медколледж
Более 16 тысяч заявлений подали абитуриенты в областной медколледж - РИА Новости, 20.08.2024
Более 16 тысяч заявлений подали абитуриенты в областной медколледж
Более 16 тысяч заявлений подали подмосковные абитуриенты в Московский областной медицинский колледж № 1, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:37
2024-08-20T11:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 16 тысяч заявлений подали подмосковные абитуриенты в Московский областной медицинский колледж № 1, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году мы планируем принять свыше 3 тысяч студентов, из них 85% на бюджетную форму обучения. Всего в областной медколледж было подано более 16 тысяч заявлений на поступление", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона. По данным ведомства, в Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация". В Подмосковье студенты областного медколледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.
https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967095840.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 16 тысяч заявлений подали абитуриенты в областной медколледж

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 16 тысяч заявлений подали подмосковные абитуриенты в Московский областной медицинский колледж № 1, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
"Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году мы планируем принять свыше 3 тысяч студентов, из них 85% на бюджетную форму обучения. Всего в областной медколледж было подано более 16 тысяч заявлений на поступление", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
По данным ведомства, в Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация".
В Подмосковье студенты областного медколледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.
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