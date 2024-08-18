https://ria.ru/20240818/zubr-1966947301.html
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр - РИА Новости, 18.08.2024
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр
Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:26
2024-08-18T22:26
2024-08-18T22:26
белоруссия
россия
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781376477_0:52:3429:1981_1920x0_80_0_0_0b6996258e58a9c9a64a7ed41276bc4b.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781376477_698:0:3429:2048_1920x0_80_0_0_69f55c40d393fbfa5bd4fb27730dfa17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Белоруссия, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр
Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии