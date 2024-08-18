https://ria.ru/20240818/zubr-1966947301.html

В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр

В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр - РИА Новости, 18.08.2024

В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр

Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:26

2024-08-18T22:26

2024-08-18T22:26

белоруссия

россия

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

белоруссия

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белоруссия, россия, светлана акулова, московский зоопарк