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В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр - РИА Новости, 18.08.2024
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22:26 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/zubr-1966947301.html
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр - РИА Новости, 18.08.2024
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр
Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:26
2024-08-18T22:26
белоруссия
россия
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.
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белоруссия, россия, светлана акулова, московский зоопарк
Белоруссия, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московский зоопарк прибыл краснокнижный зубр

Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗубры в питомнике
Зубры в питомнике - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зубры в питомнике . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк из Белоруссии, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«
"Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ. Краснокнижное парнокопытное прибыло к нам из Республики Беларусь", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.
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БелоруссияРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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