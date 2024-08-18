https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.08.2024

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:43

2024-08-18T21:43

2024-08-18T21:43

в мире

турция

землетрясение

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, землетрясение