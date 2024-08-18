https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.08.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:43
2024-08-18T21:43
2024-08-18T21:43
в мире
турция
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.