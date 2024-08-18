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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.08.2024
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21:43 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966943853.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.08.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:43
2024-08-18T21:43
в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919378313.html
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в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингёль, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлыова в 21.15 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
1 января, 16:46
 
В миреТурцияЗемлетрясение
 
 
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