https://ria.ru/20240818/zelenaya_partiya_ssha-1966836428.html

Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку

Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку - РИА Новости, 18.08.2024

Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку

Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:33

2024-08-18T03:33

2024-08-18T04:30

сша

украина

израиль

джилл стайн

джулиан ассанж

дональд трамп

wikileaks

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910277841_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_ea767e2ba4dbf70358540423119e659b.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение поставок оружия Украине и Израилю.Кандидатом в вице-президенты стал темнокожий мусульманин Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, следует из результатов национального съезда партии, который транслировался онлайн.Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась на высший пост страны от Партии Зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором штата Массачусетс, где с конца 1990-х занялась активизмом, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей их среды. В числе видных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагает закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут бывший президент Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html

https://ria.ru/20240730/peskov-1962911007.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, израиль, джилл стайн, джулиан ассанж, дональд трамп, wikileaks, в мире