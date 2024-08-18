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Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку - РИА Новости, 18.08.2024
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03:33 18.08.2024 (обновлено: 04:30 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/zelenaya_partiya_ssha-1966836428.html
Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку
Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку - РИА Новости, 18.08.2024
Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку
Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:33
2024-08-18T04:30
сша
украина
израиль
джилл стайн
джулиан ассанж
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение поставок оружия Украине и Израилю.Кандидатом в вице-президенты стал темнокожий мусульманин Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, следует из результатов национального съезда партии, который транслировался онлайн.Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась на высший пост страны от Партии Зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором штата Массачусетс, где с конца 1990-х занялась активизмом, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей их среды. В числе видных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагает закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут бывший президент Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html
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сша, украина, израиль, джилл стайн, джулиан ассанж, дональд трамп, wikileaks, в мире
США, Украина, Израиль, Джилл Стайн, Джулиан Ассанж, Дональд Трамп, WikiLeaks, В мире
Зеленая партия США утвердила кандидатом в президенты антивоенную активистку

Зеленая партия США назвала кандидатом в президенты антивоенную активистку Стайн

© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на выборах в президенты США врача Джилл Стайн, известную тем, что она выступает за прекращение поставок оружия Украине и Израилю.
Кандидатом в вице-президенты стал темнокожий мусульманин Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, следует из результатов национального съезда партии, который транслировался онлайн.
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Штаб Харрис подтвердил выбор Уолца кандидатом в вице-президенты США
6 августа, 18:18
Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась на высший пост страны от Партии Зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором штата Массачусетс, где с конца 1990-х занялась активизмом, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей их среды. В числе видных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В рамках своей предвыборной повестки Стайн предлагает закрыть большинство военных баз США за рубежом, прекратить поставки оружия, снять экономические санкции, которые наносят вред мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, вывести войска США из Ирака и Сирии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут бывший президент Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков
30 июля, 13:22
 
СШАУкраинаИзраильДжилл СтайнДжулиан АссанжДональд ТрампWikiLeaksВ мире
 
 
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