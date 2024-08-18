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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:13
2024-08-18T07:13
2024-08-18T07:13
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запорожская область
киев
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 370 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html
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запорожская область, киев, дмитрий песков, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Дмитрий Песков, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении ряда объектов в регионе