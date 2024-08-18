https://ria.ru/20240818/zaporozhskaya_oblast-1966843655.html

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:13

2024-08-18T07:13

2024-08-18T07:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

дмитрий песков

запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 370 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html

https://ria.ru/20240817/vzryv-1966823191.html

запорожская область

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запорожская область, киев, дмитрий песков, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, россия