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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/zaporozhskaya_oblast-1966843655.html
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 18.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:13
2024-08-18T07:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
дмитрий песков
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 370 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html
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запорожская область, киев, дмитрий песков, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Дмитрий Песков, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении ряда объектов в регионе

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в минувшие сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 370 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 05:04
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
17 августа, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевДмитрий ПесковЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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