https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.08.2024
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:17
2024-08-18T09:17
2024-08-18T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике."Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", — пояснили в ведомстве.Эти данные могли использоваться украинской стороной для нанесения ракетного удара по региону.Как следует из видеозаписи допроса задержанного, предоставленной РИА Новости, он хотел вступить в ряды ВСУ и передавал сведения через бот в Telegram."Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление, и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе", — сказал задержанный.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html
луганская народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание гражданина Украины в ЛНР по подозрению в передаче спецслужбам Украины данных для ракетного удара
Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче спецслужбам Украины данных для ракетного удара по региону, а также попытке вступить в ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ в республике.
2024-08-18T09:17
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Киев
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара
ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.
"Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", — пояснили в ведомстве.
Эти данные могли использоваться украинской стороной для нанесения ракетного удара по региону.
Как следует из видеозаписи допроса задержанного, предоставленной РИА Новости, он хотел вступить в ряды ВСУ
и передавал сведения через бот в Telegram.
"Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление, и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе", — сказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.