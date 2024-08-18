https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.08.2024

В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:17

2024-08-18T09:17

2024-08-18T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966893158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4364d94a9f229315dba6c1568591145c.jpg

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике."Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", — пояснили в ведомстве.Эти данные могли использоваться украинской стороной для нанесения ракетного удара по региону.Как следует из видеозаписи допроса задержанного, предоставленной РИА Новости, он хотел вступить в ряды ВСУ и передавал сведения через бот в Telegram."Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление, и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе", — сказал задержанный.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание гражданина Украины в ЛНР по подозрению в передаче спецслужбам Украины данных для ракетного удара Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче спецслужбам Украины данных для ракетного удара по региону, а также попытке вступить в ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ в республике. 2024-08-18T09:17 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганская народная республика, киев