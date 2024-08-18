https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html

В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте

В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.08.2024

В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте

Украинское правительство должно разобраться с критической ситуацией ВСУ в Донецкой области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:52

2024-08-18T13:52

2024-08-18T13:52

в мире

донецкая область

германия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинское правительство должно разобраться с критической ситуацией ВСУ в Донецкой области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Напоминаю, что для украинских войск ситуация в Донецкой области критическая, вне зависимости от событий в Курской. <…> Украинское правительство должно как можно быстрее решить эту проблему", — призвал он.По его словам, ВСУ теряют в этом регионе позиции и находятся под атаками российских сил.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html

https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html

донецкая область

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая область, германия, вооруженные силы украины, украина