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В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте
В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.08.2024
В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте
Украинское правительство должно разобраться с критической ситуацией ВСУ в Донецкой области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:52
2024-08-18T13:52
2024-08-18T13:52
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинское правительство должно разобраться с критической ситуацией ВСУ в Донецкой области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Напоминаю, что для украинских войск ситуация в Донецкой области критическая, вне зависимости от событий в Курской. <…> Украинское правительство должно как можно быстрее решить эту проблему", — призвал он.По его словам, ВСУ теряют в этом регионе позиции и находятся под атаками российских сил.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html
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в мире, донецкая область, германия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донецкая область, Германия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Германии обратились к Украине из-за положения ВСУ на фронте
Журналист Репке: Киев должен разобраться с тяжелым положением ВСУ на Донбассе