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"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте
"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.08.2024
"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте
Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе остались без поддержки, заявил в интервью Die Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:10
2024-08-18T11:10
2024-08-18T15:54
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе остались без поддержки, заявил в интервью Die Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала."Людей не хватает, и это становится реальностью, которой боялись многие: а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта в Донбассе. И кажется, теперь это стало реальностью", — сетует Масала.По его словам, украинские силы в Донбассе значительно уступают российским военным в артиллерии, поскольку отряды там остались без поддержки и страдают от нехватки боеприпасов.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
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В мире, Донбасс, Германия, Мюнхен, Вооруженные силы Украины, Политика, Украина, Курская область
"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте
Эксперт бундесвера Масала: подразделения ВСУ в Донбассе остались без поддержки